Godinama su bili rivali. Danas mu Trump otvara vrata milijardama dolara vrijednih poslova da 'osvoji Mjesec'

No nekoliko godina kasnije slika je potpuno drukčija. Trump je Bezosa prošle godine ugostio na privatnoj večeri u Rose Gardenu, redovito se čuje s njime i raspituje se hoće li dolaziti na važne događaje. Prema izvorima upoznatima s razgovorima, predsjednik je savjetnicima posljednjih mjeseci govorio da želi vidjeti kako Bezosova tvrtka Blue Origin stiže do Mjeseca te da bi joj trebalo omogućiti povezane ugovore, piše Wall Street Journal.

U prvom Trumpovu mandatu odnos je bio otvoreno neprijateljski. Prema tvrdnjama njegova bivšeg suradnika Anthonyja Scaramuccija, Trump je 2017. godine u Ovalnom uredu pitao može li se 'razbiti Amazon', pritom jasno dajući do znanja koliko ne podnosi Bezosa i Washington Post, novine koje je milijarder kupio 2013. godine.

Blue Origin sve brže dobiva državne poslove

Analiza Wall Street Journala pokazuje da su se poslovi Blue Origina s državom ubrzali u Trumpovu drugom mandatu, iako konkurenti i dalje dobivaju znatno veće ukupne iznose.

Dio rasta proizlazi iz ranijih velikih NASA-inih ugovora koji se isplaćuju kako kompanija ispunjava njihove pojedine faze, ali sve važniji postaju i novi ugovori s američkim Ministarstvom obrane. To je tržište na kojem Blue Origin prije Trumpova povratka u Bijelu kuću nije imao značajnu prisutnost.

Američke Svemirske snage u travnju 2025. godine odobrile su Blue Originu lansiranje sedam vojnih i obavještajnih misija vrijednih do 2,4 milijarde dolara, a tvrtka je potom dobila i trogodišnji obrambeni ugovor, vrijedan 78 milijuna dolara, za proširenje kapaciteta za svemirska vozila na Floridi.

U siječnju ove godine vlada je odobrila Blue Originu natjecanje za poslove povezane s Pentagonovim projektom proturaketnog štita Golden Dome, vrijednim 151 milijardu dolara, a u svibnju mu je NASA dodijelila ugovor od 188 milijuna dolara za dostavu tereta na južni pol Mjeseca u sklopu programa Artemis.

Musk je otvorio vrata, Bezos nije želio ostati vani

Prema ljudima bliskima Bezosu, preokret je djelomično nastao iz spoznaje da je njegov najveći konkurent u svemirskoj industriji, Elon Musk, izgradio blizak odnos s Trumpom. Musk je tijekom kampanje 2024. godine bio jedan od njegovih najvidljivijih saveznika, a SpaceX je već imao golemu prednost u državnim ugovorima i lansiranjima.

'Recite mi što biste vi učinili u listopadu, studenom i prosincu 2024. godine, kada je vaš najveći konkurent glavni podupiratelj sljedećeg predsjednika Sjedinjenih Država', rekao je Barry Diller, Bezosov prijatelj i predsjednik medijske kompanije People Incorporated, dodajući: 'Ova kompanija ovisi o vladi.'

Amazon je potom Trumpovu inauguracijskom fondu donirao milijun dolara, a kompanija je sklopila i ugovor vrijedan 40 milijuna dolara za dokumentarac o prvoj dami Melaniji Trump. Bezos je u međuvremenu sve otvorenije govorio pozitivno o predsjedniku.

'Trump ima puno dobrih ideja. Bio je u pravu oko mnogih stvari', rekao je u svibnju za CNBC.

Od Boza do saveznika

U prvom mandatu Trump je Bezosa javno nazivao Bozo, napadao Amazon i tražio više poštanske tarife za tu kompaniju. Amazon je tvrdio da se predsjednik umiješao kako bi joj otežao dobivanje velikog ugovora za računalstvo u oblaku, no velik dio sukoba vrtio se oko Washington Posta jer ga je Trump optuživao da nepravedno napada njegovu administraciju.

Dinamika se promijenila nakon što je Bezos proveo velike promjene u novinama. Washington Post je odustao od podrške Kamali Harris, a u redakciji su uslijedila velika rezanja. Bivši izvršni urednik lista Martin Baron ocijenio je da je za Bezosa Amazon izvor bogatstva, Blue Origin njegova strast, a Washington Post nije ni jedno ni drugo.

Bliskost s Trumpom izazvala je napetosti u samom Postu. Bezos je zaposlenicima na sastanku u ožujku rekao da ne žali zbog odluke da se novine ne opredijele za predsjedničkog kandidata, ali da je tu odluku trebao ranije objaviti i bolje prezentirati.

SpaceX i dalje daleko ispred

Iako Blue Origin brže raste, SpaceX i dalje uvjerljivo dominira. Prema analizi WSJ-a, Blue Origin je u aktualnoj Trumpovoj administraciji već dosegnuo 1,1 milijardu dolara federalnih obveza, gotovo koliko i tijekom cijelog Bidenova mandata. No SpaceX je u istom razdoblju dobio oko 4,6 milijardi dolara.

Razlika je još veća u lansiranjima. Blue Origin je tako prošle godine imao 11 letova, uglavnom turističkih i suborbitalnih, dok je SpaceX izveo 161 let, većinom za lansiranje satelita u orbitu.

Bijela kuća odbacuje tvrdnje da Bezos ima poseban tretman. Glasnogovornik Kush Desai poručio je da je Trump 'posvećen suradnji sa svakim američkim poduzetnikom i poslovnim liderom'. No ovaj politički i poslovni zaokret teško je ignorirati.