GEJMING INDUSTRIJA

PlayStationov bivši direktor o otkazima u Xboxu: 'Oni ne razumiju kamo se gejming svijet kreće'

Damir Rukavina

18.06.2026 u 13:31

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Dok se Microsoftova gejming divizija sprema na rezove, Shawn Layden naglašava da oni, makar mogu kratkoročno pomoći pri fokusiranju na kompleksnije i skuplje igre, ugrožavaju druge profitabline segmente industrije

Xbox se ponovno nalazi u razdoblju pojačanog preispitivanja strategije, dok Microsoft istodobno balansira između sve skupljeg razvoja igara, promjenjivog tržišta konzola i šire korporativne orijentacije prema umjetnoj inteligenciji i cloud uslugama. Unatoč vlasništvu nad nekim od najvećih gaming franšiza na svijetu, uključujući Call of Duty i Minecraft, Xbox sve teže opravdava svoj poslovni model unutar Microsoftove strukture, piše PC Gamer.

Pomak od konzole prema platformi

Tradicionalni model konzola, u kojem se hardver subvencionira kroz prodaju igara i ekosustav ekskluziva, postupno gubi snagu. Produljeni životni ciklusi konzola, rast PC gaminga i širenje cloud i pretplatničkih usluga smanjuju važnost zatvorenih ekosustava.

Xbox je u posljednjim godinama sve jasnije prešao na strategiju 'platforme svugdje', s naglaskom na Game Pass, PC izdavanja i cloud gaming koji povećava doseg korisnika, ali istovremeno razvodnjava klasičnu logiku konzolnog poslovanja, gdje je ekskluzivni sadržaj ključan za prodaju hardvera.

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Pritisak profitabilnosti i korporativna očekivanja

Prema javnim komentarima Microsoftovog direktora Satye Nadelle, gaming segment mora generirati veće povrate u usporedbi s investicijama koje uključuju skupa studijska preuzimanja i razvoj AAA naslova. Takav pristup odražava širu promjenu u Microsoftu, gdje AI i cloud infrastruktura imaju prioritet kao glavne pokretačke snage rasta.

U takvom kontekstu Xbox više nije izolirani kreativni segment, nego dio portfelja koji se evaluira kroz standarde profitabilnosti usporedive s enterprise softverom.

Kritike iz industrije: kreativnost vs. konsolidacija

Bivši Sonyjev izvršni direktor Shawn Layden, koji je sudjelovao u razvoju pete generacije PlayStationa kritizira trendove u industriji koji uključuju sve veće oslanjanje na live-service modele, pretplatničke servise i konsolidaciju velikih izdavača.

Njegova pozicija odražava zabrinutost dijela industrije da takvi modeli mogu smanjiti kreativnu raznolikost i povećati ovisnost o 'blockbuster' naslovima s visokim financijskim rizikom. Layden je također upozorio da konsolidacija može djelovati kao ograničavajući faktor za inovacije u srednjem segmentu tržišta.

Strukturni problemi industrije

Paralelno s time, troškovi razvoja AAA igara nastavljaju rasti, dok povrat investicija postaje sve neizvjesniji. Veliki izdavači sve češće balansiraju između skupih produkcija i pokušaja stabilnih prihoda kroz servise i mikrotransakcije.

Upravo ta kombinacija visokih troškova i promjenjivih prihoda stvara pritisak na velike platforme poput Xboxa, koje moraju istovremeno održavati hardverski ekosustav, financirati studije i ispunjavati očekivanja dioničara.

Zaključak: tranzicija bez jasnog finalnog modela

Xbox se trenutačno nalazi u fazi tranzicije u kojoj ne postoji jedinstven, stabilan model rasta. Konzola kao centralni proizvod gubi dominantnu ulogu, dok se nova strategija oslanja na distribuciju igara kroz više platformi i na pretplatničke servise.

Iako Microsoft ima financijsku snagu i portfelj IP-a koji bi mogao poduprijeti dugoročni uspjeh, trenutačni smjer pokazuje industriju u kojoj se kreativni, tehnološki i financijski interesi sve teže usklađuju, što posebno dolazi do izražaja u europskom kontekstu gdje su regulatorna očekivanja i tržišna fragmentacija dodatni faktor ograničenja za globalne gaming platforme.

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