Nova korisna značajka za WhatsApp širi se i na iPhone

U skladu s postavkama privatnosti, WhatsApp prikazuje zelenu točku samo za kontakte koji dijele svoj status online.

Najnovija beta inačica aplikacije WhatsApp uvodi malu zelenu točku za prepoznavanje kontakata. Točka se pojavljuje na zaslonu s informacijama o razgovoru kada je kontakt aktivan i nestaje čim napusti aplikaciju.

Prije ove promjene korisnici su mogli vidjeti tekstualnu oznaku ispod fotografije o tome je li kontakt bio online. Zelena točka zamjenjuje oznaku redizajniranim indikatorom. Nikad se ne pojavljuje za kontakte koji skrivaju svoj status online i kad su posljednji put viđeni.

WhatsApp donosi istu značajku korisnicima iPhonea, koja funkcionira identično kao i na Androidu. Kada je netko aktivan na WhatsAppu, u kutu njegove fotografije pojavljuje se mali zeleni krug. Zelena točka nestaje čim kontakt više nije aktivan.

WhatsApp prikazuje zelenu točku samo na zaslonu s informacijama o chatu, stranici koju korisnici otvaraju kuckanjem imena kontakta na vrhu sučelja za razgovor. Zasad se ne pojavljuje na popisu za razgovor ili unutar zaslona razgovora.

WhatsApp radi na zaslonu kontakata za Android i iOS. Uz ovu novu značajku uvest će posebnu karticu na kojoj je navedeno koji su kontakti trenutno online ili su bili nedavno aktivni. Zelena točka je važan dio ovog iskustva, pošto koristi isti sustav na koji će se oslanjati čvorište Contacts.

U budućnosti bi mogla biti proširena i na druge dijelove WhatsAppa, kao što su popis za razgovor, sučelje za razgovor i odjeljak s kontaktima koji korisnici mogu otvoriti na kartici Chats. WhatsApp novu značajku uvodi postupno, pa neće odmah biti svima dostupna. Očekuje se kako će se pojaviti na na više računa tijekom sljedećih tjedana.

Zasad nije poznato kad će biti dostupna svima, piše WABetaInfo.