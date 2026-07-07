Izbornik Portugala nakon ispadanja šokirao izjavom: Evo što je rekao

Portugal je u osmini finala Svjetskog prvenstva ispao od Španjolske golom Mikela Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade. Bio je to poraz koji će se dugo analizirati, ne samo zbog načina na koji je Portugal ispao, nego i zbog odluka izbornika koji je ponovno ostavio Gonçala Ramosa na klupi, dok se igra reprezentacije i dalje vrtjela oko Cristiana Ronalda.

Nakon utakmice Martínez je stao pred medije i pokušao obraniti nastup svoje momčadi. Iako je Portugal ispao, španjolski stručnjak tvrdio je da je njegova reprezentacija odigrala najbolju utakmicu na turniru što je šokiralo prisutne novinare.

Martínez: Ovo je bila naša najbolja utakmica

'Poruka je da možemo biti jako ponosni. Igrači su igrali srcem. Mislim da je ovo bila naša najbolja utakmica na Svjetskom prvenstvu. Lopta je pogodila gredu, nije ušla, i to je razlika u vrlo izjednačenoj utakmici. Igrači su zaslužili produžetke. Ali ponosan sam. Nogomet je takav i moramo to prihvatiti', rekao je Martínez nakon ispadanja.

Portugal je najbolju priliku imao u 41. minuti, kada je Nuno Mendes pogodio gredu. Španjolska je, s druge strane, dugo tražila put do gola, a onda u završnici iskoristila trenutak nepažnje. Brzo izveden slobodan udarac, Rodrijevo proigravanje i Merinov ulazak iz drugog plana bili su dovoljni da Portugal ode kući.

Martínez je, međutim, inzistirao na tome da je njegova momčad bila ravnopravna favoriziranoj Španjolskoj.

'Vrlo smo dobro branili i imali smo jako dobru agresivnost bez lopte. Igrali smo protiv momčadi koja je favorit i gledali smo joj oči u oči. Trebalo nam je još malo sreće u situacijama u zadnjoj trećini kako bismo iskoristili prilike. Ali, općenito, to je bila utakmica koja je mogla otići na bilo koju stranu. Vrlo izjednačena utakmica, kao što je bila i finalna utakmica Lige nacija. Zaslužili smo produžetke', poručio je Martínez.

Pitanje koje se nije moglo izbjeći

No nakon ispadanja Portugala nije se moglo izbjeći pitanje njegove budućnosti. Kritike su krenule odmah nakon utakmice, posebno iz Engleske, gdje je Chris Sutton na BBC Radio 5 Liveu brutalno napao Martíneza zbog načina na koji je vodio momčad.

Sutton je posebno istaknuo činjenicu da Gonçalo Ramos, igrač koji je zabio pobjednički gol protiv Hrvatske, protiv Španjolske nije dobio ni minutu. Po njegovu mišljenju, Martínez je previše podredio momčad Ronaldu i nije imao hrabrosti povući poteze koji su Portugalu možda mogli promijeniti utakmicu.

Upravo zato je pitanje budućnosti bilo neizbježno.

Martínez na njega nije želio konkretno odgovoriti.

'Poslije ćemo o tome', rekao je kratko za RTP.

Portugal odlazi s velikim pitanjima

Ta rečenica ostavlja dovoljno prostora za nagađanja. Martínez nije najavio odlazak, ali ga nije ni odbacio. Nakon turnira u kojem je Portugal imao golemu individualnu kvalitetu, ali je završio u osmini finala utakmicom u kojoj nije pronašao način kako probiti Španjolsku, pritisak će biti ogroman.

Portugal odlazi kući s pitanjem je li ovo bio kraj Ronaldove priče na Svjetskim prvenstvima, ali i s pitanjem je li Martínez predugo štitio hijerarhiju umjesto da oslobodi momčad.

Španjolska ide dalje. Portugal ostaje s gredom Nuna Mendesa, Merinovim golom u nadoknadi i izbornikom koji tvrdi da je to bila njihova najbolja utakmica na turniru.

Ako je doista bila najbolja, onda će u Portugalu tek morati objasniti zašto je završila - ispadanjem.