Tinejdžeri se htjeli zabaviti u robotaksiju, završili u rukama policije

Petnaestogodišnjaci su navodno pili alkohol i pucali vodenim kuglicama iz igračke pištolja dok su se vozili u autonomnom automobilu u ponedjeljak, navodi se u objavi policije na društvenim mrežama.

Waymo je zaustavio automobil na parkiralištu i obavijestio policiju, koja je privela tinejdžere.

Fotografije koje je objavila policija prikazuju pet policajaca, od kojih je jedan sa psom, kako okružuju automobil u trgovačkom centru južno od raskrižja El Camino Reala i autoceste 92.