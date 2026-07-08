AI pokrenuo startup bum u Njemačkoj: U samo šest mjeseci osnovano ih više od 3000

Njemačka prvi put bilježi takav poduzetnički uzlet, ustvrdila je predsjednica udruge Verena Pausder. Umjetna inteligencija postala je glavni pokretač osnivanja novih tvrtki jer značajno smanjuje prepreke u tom procesu, rekla je Pausder.

U Njemačkoj su u razdoblju od siječnja do lipnja osnovana ukupno 3.053 startupa , što je 52 posto više nego u prethodnih šest mjeseci, objavila je udruga. Brojka je veća i od ukupnog broja novih startupova osnovanih u cijeloj 2024. godini, pokazalo je istraživanje.

Više od trećine novih startupova, odnosno njih 1.038, bilo je izrazito usmjereno na umjetnu inteligenciju, utvrdila je u analizi podataka iz registra trgovačkih društava istraživačka tvrtka Startupdetector. Softverski sektor i dalje prednjači, s 844 nove tvrtke, pokazalo je istraživanje. Slijede sektori medicine i hrane sa 274 odnosno sa 181 novim startupom, pokazuje izvješće.

Iz udruge ističu zamah uzlaznog trenda koji je započeo sredinom prošle godine, napominjući i da je usporavanje njemačkog gospodarstva potaknulo poduzetništvo jer su etablirane tvrtke postale opreznije pri zapošljavanju. Broj osnovanih startupova porastao je u svim njemačkim saveznim državama, pri čemu je Berlin zadržao status glavnog njemačkog središta za startupove sa 429 novih tvrtki, iako je njihov broj porastao slabije nego u drugim regijama.

Hamburg je u osnivanju startupova prvi put nakon više godina pretekao München, pokazalo je istraživanje. Njemačka je od početka godine dobila još šest novih 'jednoroga', startupova čija je vrijednost procijenjena na više od milijardu dolara, i sada ih broji ukupno 36, objavila je udruga.

No, Europa i dalje uvelike zaostaje za Sjedinjenim Državama gdje je više od 900 startupova steklo status jednoroga, ponajviše zahvaljujući snažnijem tržištu rizičnog kapitala, ističu.