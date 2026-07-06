AI već mijenja poslovanje u svijetu, a ako se Europa ne trgne jače, izgubit će korak

Umjetna inteligencija više nije neka buduća tehnologija, već alat koji se sve češće koristi u tvrtkama. Kakva je onda budućnosti korištenja AI-a i kaska li Europa za ostatkom svijeta?

Upravo su na ta pitanja, u sklopu EUonAIR AI Summita koji se održava u Zagrebu, odgovarali sudionici panela pod nazivom 'The Future of AI in Business': Mato Njavro (dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa), Alessandro Aresu (pisac i konzultant), Siniša Krajnović (CEO tvrtke Ericsson Nikola Tesla), Vladimir Lukić (Boston Consulting Group), Stefano Gison (COO Zagrebačke banke), Nataša Rapaić (CEO Hrvatskog Telekoma) i Gordan Pešić (CEO Dok-Inga). Na samom početku Alessandro Aresu objasnio je kako su različite tehnologije tijekom prošlosti približavale ljude. Danas su pak dobavni lanci toliko isprepleteni da je nemoguće biti u potpuno samostalan, a to najviše dolazi do izražaja kad u jednadžbu uvedemo i geopolitiku, odnosno aktualna događanja u svijetu. Jer, kako je istaknuo, dovoljna je jedna politička odluka, poput zatvaranja Hormuškog tjesnaca, da se poremeti cijeli lanac. Upravo je to rizik o kojem tvrtke i organizacije danas moraju voditi računa. Istaknuo je da je danas nemoguće u potpunosti se osamostaliti i proizvoditi sve što je potrebno u vlastitoj zemlji.

'Pogotovo u kontekstu Kine kao globalnog proizvodnog diva. Čak 35 posto ukupne proizvodnje u svijetu događa se u Kini', naglasio je Aresu. Čak i kad bi se Europa htjela osamostaliti, to bi bilo izuzetno komplicirano. Zato je važno razumjeti i poznavati dobavne lance kako bi na vrijeme moglo reagirati i prilagoditi se bilo kakvim prekidima ili zastojima. A to je još vidljivije kad se u obzir uzme razvoj umjetne inteligencije jer su dobavni lanci za čipove i energiju uvelike povezani s Azijom. I Vladimir Lukić ističe da se sve više tvrtki iz Europe želi odmaknuti od američkih i kineskih dobavnih lanaca i stvoriti vlastiti ekosustav, a istaknuo je da, na globalnoj razini gledano, više od 60 posto AI prometa dolazi od kineskih AI modela, što mnoge iznenađuje. Tvrtke koje danas napreduju fokusirane su i veoma precizne u tome kako prezentiraju ono što rade, gdje su fokusirane i na kojoj su razini. 'Jedno je reći - dat ćemo svima AI alate i digitalizirati sve. A drugo je reći - radimo na rastu ova dva proizvoda koji će biti dostupni i stvarati sljedeća iskustva. Te tvrtke znaju u čemu im je vrijednost implementacije umjetne inteligencije i ne boje se uvesti je', istaknuo je Lukić. Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, osvrnula se na velika ulaganja u infrastrukturu koja su obilježila posljednjih nekoliko godina, kako u HT-u, tako i u drugim telekomima u Europi. 'Tehnološka smo kompanija i uvijek se trudimo biti prvi u isprobavanju i korištenju svih tih tehnologija. Što se tiče AI-a, postoji oštra krivulja učenja za sve nas. Moramo obučiti naše ljude da koriste različite alate, a onda moramo upotrijebiti te vještine kako bismo promijenili naš operativni model. Ako gledate unutar telekoma, svaki projekt, jer još nismo dovoljno duboko promijenili naše operativne modele, prolazi kroz tri faze: može li projekt promijeniti korisničko iskustvo, našu internu učinkovitost i, naravno, stvara li to kakve mogućnosti za monetizaciju', pojasnila je Rapaić. Dodala je da ne uspije svaki projekt i pokaže se da nije svaki od njih spreman za skaliranje. Ali dodaje da pokušavaju eksperimentirati i vidjeti koliko brzo mogu promijeniti svoje operativne modele kako bi potaknuli masovno korištenje AI alata.

Siniša Krajnović dao je primjer za to kako u Ericsson Nikoli Tesli koriste umjetnu inteligenciju. Istaknuo je da je pokušavaju upotrijebiti za što brže donošenje odluka, ali i ponuditi svojim klijentima AI u svim proizvodima koje imaju. Diljem Europe ENT gradi digitalnu infrastrukturu pogonjenu umjetnom inteligencijom, što je veoma bitno. 'No ono što je nama možda najvažnije je korištenje AI-a u razvoju softvera. U našoj tvrtki ima oko 3000 inženjera i oko 2000 njih svakog dana radi na razvoju softvera, a upravo se razvoj softvera izuzetno brzo mijenja ovih dana. Potpuno je drugačiji nego što je bio prije godinu dana i drugačiji je nego što će biti za godinu dana', istaknuo je Krajnović. Dodao je kako je presudno da budu spremni za te promjene. 'Digitalna infrastruktura i AI su presudni za kompetitivnost Europe i cijele civilizacije. Što više ulažete u digitalnu infrastrukturu, to ste konkurentniji i veće su šanse za gospodarski uspjeh', istaknuo je. Europa je prespora Na pitanje ulaže li Europa dovoljno u digitalnu infrastrukturu, Krajnović je istaknuo kako misli da ne ulaže. 'Jedni smo od najsporijih. SAD je puno brži od nas, a da ne spominjemo Kinu. Općenito gledano, Europa ima ambicioznu strategiju, ali mislim da moramo više ulagati, posebno u visoku tehnologiju. Ona će definirati budućnost', naglasio je. Dodao je da Hrvatska ima veoma razvijenu digitalnu infrastrukturu i 5G mrežu, što je dobro, ali općenito gledano EU nije dovoljno ambiciozan. S njim se složila i Rapaić, ali i dodala da se intenzivno ulaže u izgradnju digitalne infrastrukture, pogotovo u širenje 5G mreže i izgradnju optičke mreže u Hrvatskoj, ali i Europi. Dodala je i da se grade podatkovni centri te se radi na kibernetičkoj sigurnosti. 'Europa je u ovoj telekomunikacijskoj infrastrukturi veoma dobra i sad moramo vidjeti kako to možemo monetizirati jer je ta digitalna infrastruktura ključna za budućnost', istaknula je.