Nakon izlaska na burzu – rebrending: Muskov xAI sada je službeno SpaceXAI

AI balončić upravo je postao malo veći, ali sve je ok - zato što je tu i novi logotip

Nema više xAI-a. Muskova kompanija poznata po proizvodnji deepfakeova poznatih osoba, bombardiranju Iranaca i generiranju dječje pornografije promijenila ime u SpaceXAI, čime je dovršen proces integracije AI projekata u okrilje SpaceX-a. Promjena je predstavljena novim logotipom i promjenom korisničkog imena službenog računa na društvenoj mreži X.

Novi logo, novi ja SpaceX je još u veljači preuzeo xAI, uključujući chatbot Grok i platformu X, objedinivši tako svoje svemirske, AI i društvene proizvode unutar jedne kompanije. Musk je u svibnju najavio da će xAI prestati postojati kao zasebna tvrtka te da će svi njezini proizvodi ubuduće nositi oznaku SpaceXAI, piše Business Insider. Rebrendiranje dolazi nedugo nakon izlaska SpaceX-a na burzu u lipnju. Tvrtka je tada prikupila 75 milijardi dolara u najvećoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica u povijesti, uz tržišnu procjenu od približno 1,77 bilijuna dolara.