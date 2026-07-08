NOVI LOGOTIP

Nakon izlaska na burzu – rebrending: Muskov xAI sada je službeno SpaceXAI

Damir Rukavina

08.07.2026 u 11:41

Elon Musk
Elon Musk Izvor: Profimedia / Autor: David Talukdar / imageBROKER / Profimedia
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AI balončić upravo je postao malo veći, ali sve je ok - zato što je tu i novi logotip

Nema više xAI-a. Muskova kompanija poznata po proizvodnji deepfakeova poznatih osoba, bombardiranju Iranaca i generiranju dječje pornografije promijenila ime u SpaceXAI, čime je dovršen proces integracije AI projekata u okrilje SpaceX-a. Promjena je predstavljena novim logotipom i promjenom korisničkog imena službenog računa na društvenoj mreži X.

Novi logo, novi ja

SpaceX je još u veljači preuzeo xAI, uključujući chatbot Grok i platformu X, objedinivši tako svoje svemirske, AI i društvene proizvode unutar jedne kompanije. Musk je u svibnju najavio da će xAI prestati postojati kao zasebna tvrtka te da će svi njezini proizvodi ubuduće nositi oznaku SpaceXAI, piše Business Insider.

Rebrendiranje dolazi nedugo nakon izlaska SpaceX-a na burzu u lipnju. Tvrtka je tada prikupila 75 milijardi dolara u najvećoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica u povijesti, uz tržišnu procjenu od približno 1,77 bilijuna dolara.

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Ogromna ulaganja

Iako je SpaceX najpoznatiji po razvoju raketa i svemirskih tehnologija, dokumenti objavljeni prilikom izlaska na burzu pokazali su da posljednjih godina snažno ulaže u umjetnu inteligenciju. Prema objavljenim podacima, kapitalna ulaganja u AI 2025. godine iznosila su 12,7 milijardi dolara, preko tri puta više nego što je tvrtka uložila u svemirski i komunikacijski segment poslovanja, a koji uključuje i satelitsku internetsku mrežu Starlink.

AI odjel trenutačno posluje s gubitkom, no SpaceX smatra da upravo on ima najveći potencijal za budući rast. Tvrtka u svojim dokumentima navodi da je tržište umjetne inteligencije najveća poslovna prilika 'u ljudskoj povijesti'.

Među planovima je i razvoj takozvanih AI računalnih satelita, odnosno podatkovnih centara u svemiru, čije se uvođenje očekuje već 2028. godine. SpaceX je u međuvremenu osigurao i velike ugovore za AI infrastrukturu. Prema dostupnim informacijama, Anthropic bi za korištenje računalnih kapaciteta u podatkovnim centrima Colossus trebao plaćati 1,25 milijardi dolara mjesečno dok je Google navodno ugovorio uslugu vrijednu 920 milijuna dolara mjesečno.

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