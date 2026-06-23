Oracle u godini dana smanjio broj zaposlenih za 21.000, razlog znamo svi

U dokumentu se navodi da su 'usvajanje i implementacija AI tehnologija u različitim dijelovima poslovanja rezultirali, a mogli bi i dalje rezultirati, smanjenjem broja zaposlenika'. Istodobno, Oracle upozorava da periodične reorganizacije i restrukturiranja mogu biti vrlo disruptivne za poslovanje.

Američki tehnološki div Oracle tijekom proteklih godinu dana ukinuo je oko 21.000 radnih mjesta , pokazuju podaci iz podneska američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC). Tvrtka pritom izravno navodi da je jedan od razloga i sve veća primjena umjetne inteligencije unutar poslovanja.

Broj zaposlenih pao na 141.000

Prema podacima koje prenosi Bloomberg, Oracle je prije otprilike godinu dana imao oko 162.000 zaposlenika. Danas ih ima oko 141.000, što znači da je tvrtka smanjila radnu snagu za približno 13 posto.

Restrukturiranje je pritom donijelo i znatne troškove. Oracle navodi da su troškovi reorganizacije dosegnuli 1,8 milijardi američkih dolara.

Tvrtka također upozorava na moguće negativne posljedice otpuštanja, uključujući manjak kvalificiranih zaposlenika u pojedinim područjima, gubitak institucionalnog znanja te narušavanje morala i zadržavanja zaposlenika, piše Gizmodo.

Od baze podataka do AI infrastrukture

Oracle je jedna od najstarijih velikih tehnoloških tvrtki u Sjedinjenim Državama. Najpoznatiji je po razvoju sustava za upravljanje bazama podataka, koji su postali standard tijekom tehnološkog procvata 1990-ih.

Posljednjih godina tvrtka se sve snažnije pozicionira kao pružatelj usluga računalstva u oblaku i infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Njezin suosnivač Larry Ellison nakratko je prošle godine bio i najbogatija osoba na svijetu, ponajviše zahvaljujući rastu vrijednosti dionica potaknutom optimizmom oko AI industrije.

Veliko ulaganje u podatkovne centre

Oracle intenzivno ulaže u izgradnju podatkovnih centara kako bi zadovoljio rastuću potražnju klijenata za računalnim kapacitetima potrebnim za razvoj umjetne inteligencije. Među korisnicima takve infrastrukture nalazi se i OpenAI. U posljednjoj fiskalnoj godini Oracleova kapitalna ulaganja dosegnula su 55,7 milijardi dolara, što pokazuje koliko agresivno tvrtka ulaže u AI infrastrukturu.

Izvršni direktor Oraclea Mike Sicilia izjavio je u ožujku da kompanija koristi 'najbolje AI alate za programiranje i najbolje programere' kako bi ubrzala razvoj vlastitih poslovnih aplikacija i ponudila rješenja različitim industrijama.

AI već mijenja tržište rada

Oracleov podnesak zanimljiv je i zato što rijetko koja velika tehnološka kompanija tako izravno povezuje otpuštanja s primjenom umjetne inteligencije. Većina tvrtki govori o povećanju učinkovitosti ili reorganizaciji poslovanja, dok Oracle otvoreno priznaje da AI može dovesti do daljnjeg smanjenja broja zaposlenih.

Iz europske perspektive, slučaj Oraclea dodatno potiče raspravu o tome kako će umjetna inteligencija utjecati na tržište rada. Dok kompanije ulažu desetke milijardi dolara u novu infrastrukturu i alate, sve je više primjera koji pokazuju da dio koristi od automatizacije dolazi uz smanjenje broja radnih mjesta i duboke promjene u strukturi zaposlenosti tehnološkog sektora.