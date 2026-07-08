Metina nova AI aplikacija može koristiti tuđe fotografije bez dozvole

Značajka, internog kodnog naziva Mango , sada je dostupna besplatno putem aplikacije Meta AI, kao i na Instagram Stories i WhatsAppu.

Tvrtka Meta Platforms predstavila je Muse Image, novi generator slika temeljen na umjetnoj inteligenciji , nastao u sklopu Meta Superintelligence Labsa, tvrtke specijalizirane za AI.

Što točno možete učiniti s Museom?

Slično većini drugih AI generatora slika, moći ćete stvoriti mnoštvo šašavih stripovskih slika i ilustracija, naprimjer. Ponestane li vam nadahnuća za sliku i za upute, Muse dolazi s 'unaprijed postavljenim postavkama' – pripremljenim uputama za slike – kako bi 'potaknuo ideje'.

Međutim, također omogućava manipuliranje slikama drugog korisnika Instagrama, sve dok je profil tog korisnika javan. Korisnici jednostavno označe osobu, što im omogućuje snimanje njezine slike, a potom je mogu koristiti za stvaranje nove AI slike.

Potencijalno prilično invazivno, čini se. Metina politika navodi da 'ljudi mogu stvarati sadržaj s vašim sadržajem na Instagramu koristeći AI značajke na Meti'. Pritom 'nećete biti obaviješteni o sadržaju stvorenom pomoću AI značajki'. U toj tvrtki tvrde da korisnici 'imaju kontrolu' nad ovom značajkom, napominjući da postoje postavke koje možete upotrijebiti za onemogućavanje korištenje vaših slika ako to želite.

U pripremi i aplikacija za video

Muse ima i druge, manje invazivne primjene. Jedna je stvaranje prilagođenih oglasa, a druga je eksperimentiranje idejama za uređenje interijera – u promotivnom videu korisnik koristi Muse da bi vidio kako bi rabljeni kauč mogao izgledati u njegovoj garaži.

Ova je značajka dizajnirana za integraciju s Facebook Marketplaceom, dijelom društvene mreže posvećenom malim oglasima. Model također sadrži uređivanje slika temeljeno na promptu, što korisnicima omogućuje stvaranje slika za dijeljenje u Metinim aplikacijama i platformama.

Između ostalog, Muse bi vas mogao postaviti ispred povijesne znamenitosti po izboru, izbrisati neželjene osobe ili objekte s fotografije ili napisati prilagođeni upit za izradu funkcionalnog QR koda.

Istovremeno Meta pokreće mnoštvo novih AI efekata za Instagram Stories koje pokreće Muse, poput prilagodljivih filtara koji mogu mijenjati postojeće fotografije. Kako su naveli iz te tvrtke, korištenje novog AI modela besplatno je za 'svakodnevno stvaranje', iako ćete trebati platiti pretplati nakon što prijeđete određeni limit. Najavili su i da je u razvoju Muse Video, što je vjerojatno AI generator videa.