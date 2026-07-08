Metina nova AI aplikacija može koristiti tuđe fotografije bez dozvole

Muse Image omogućuje manipulaciju fotografijama na Instagramu koje nisu vaše, sve dok je ciljani korisnički profil postavljen kao javni
Tvrtka Meta Platforms predstavila je Muse Image, novi generator slika temeljen na umjetnoj inteligenciji, nastao u sklopu Meta Superintelligence Labsa, tvrtke specijalizirane za AI.
Značajka, internog kodnog naziva Mango, sada je dostupna besplatno putem aplikacije Meta AI, kao i na Instagram Stories i WhatsAppu.
I već izaziva kontroverze.
Što točno možete učiniti s Museom?
Slično većini drugih AI generatora slika, moći ćete stvoriti mnoštvo šašavih stripovskih slika i ilustracija, naprimjer. Ponestane li vam nadahnuća za sliku i za upute, Muse dolazi s 'unaprijed postavljenim postavkama' – pripremljenim uputama za slike – kako bi 'potaknuo ideje'.
Međutim, također omogućava manipuliranje slikama drugog korisnika Instagrama, sve dok je profil tog korisnika javan. Korisnici jednostavno označe osobu, što im omogućuje snimanje njezine slike, a potom je mogu koristiti za stvaranje nove AI slike.
Potencijalno prilično invazivno, čini se. Metina politika navodi da 'ljudi mogu stvarati sadržaj s vašim sadržajem na Instagramu koristeći AI značajke na Meti'. Pritom 'nećete biti obaviješteni o sadržaju stvorenom pomoću AI značajki'. U toj tvrtki tvrde da korisnici 'imaju kontrolu' nad ovom značajkom, napominjući da postoje postavke koje možete upotrijebiti za onemogućavanje korištenje vaših slika ako to želite.
U pripremi i aplikacija za video
Muse ima i druge, manje invazivne primjene. Jedna je stvaranje prilagođenih oglasa, a druga je eksperimentiranje idejama za uređenje interijera – u promotivnom videu korisnik koristi Muse da bi vidio kako bi rabljeni kauč mogao izgledati u njegovoj garaži.
Ova je značajka dizajnirana za integraciju s Facebook Marketplaceom, dijelom društvene mreže posvećenom malim oglasima. Model također sadrži uređivanje slika temeljeno na promptu, što korisnicima omogućuje stvaranje slika za dijeljenje u Metinim aplikacijama i platformama.
Između ostalog, Muse bi vas mogao postaviti ispred povijesne znamenitosti po izboru, izbrisati neželjene osobe ili objekte s fotografije ili napisati prilagođeni upit za izradu funkcionalnog QR koda.
Istovremeno Meta pokreće mnoštvo novih AI efekata za Instagram Stories koje pokreće Muse, poput prilagodljivih filtara koji mogu mijenjati postojeće fotografije. Kako su naveli iz te tvrtke, korištenje novog AI modela besplatno je za 'svakodnevno stvaranje', iako ćete trebati platiti pretplati nakon što prijeđete određeni limit. Najavili su i da je u razvoju Muse Video, što je vjerojatno AI generator videa.
Nejasna strategija, loša iskustva iz prošlosti
Meta je protekle godine objavila niz AI aplikacija i usluga, uključujući AI asistenta Creator i aplikaciju Pocket, koju se može koristiti za izradu videoigara vibe kodiranjem. Tvrtka je optužena za nejasnu strategiju umjetne inteligencije, a i zloglasna je zbog problema sa zaštitom privatnosti.
Platila je tako 2019. godine globu od pet milijardi američkih dolara nakon što su regulatori otkrili da je tvrtka za političko savjetovanje Cambridge Analytica neovlašteno prikupljala podatke desetaka milijuna korisnika Facebooka kako bi izgradila profile za ciljanje birača prije američkih izbora 2016. godine.
Facebook je godinama znao za zlouporabu podataka prije nego što je postala javna. Tijekom 2021. ugasili su Facebookov sustav prepoznavanja lica – alat koji je automatski prepoznavao ljude na fotografijama i videozapisima – nakon tužbi i regulatornog pritiska zbog prikupljanja biometrijskih podataka.
Museova već spomenuta značajka označavanja fotografija pokazuje sličan obrazac koji su regulatori bili označili kao sporan te je aktivna sve dok je ne isključite, piše Tech Crunch.