11 bolnica iz Hrvatske i Slovenije udružile snage protiv hakera u projektu vrijednom 8,56 milijuna eura

Combis je u priopćenju podsjetio da se zdravstvo sve više oslanja na digitalne sustave i povezane medicinske uređaje, što znači i veću izloženost rizicima. Iz Hrvatske u projektu sudjeluju KBC Zagreb, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Sveti Duh, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Klinika za psihijatriju Vrapče. Iz Slovenije sudjeluju UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki institut Ljubljana, SB Murska Sobota i Osnovno zdravstvo Gorenjske.

ne samo za meteoropate

Projekt ShieldHealthAdria koordinira Telekom Slovenije koji će, zajedno s Combisom provesti procjenu kibernetičke sigurnosti i regulatorne usklađenosti, osobito s NIS2 i GDPR direktivama.

Na temelju utvrđenog, u bolnice će se uvesti odgovarajuća tehnološka rješenja za zaštitu od neželjenog pristupa mreži i podacima. Combis, koji je dio HT grupe, vodit će procjenu otpornosti bolnica, uvođenje i validaciju sigurnosnih rješenja te edukaciju zdravstvenih djelatnika.

Cilj je omogućiti bolnicama da brže prepoznaju prijetnje, da mogu nastaviti raditi i pod pritiskom te da su osposobljene pouzdano zaštititi podatke i sigurnost pacijenata.