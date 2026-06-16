ShieldHealthAdria

11 bolnica iz Hrvatske i Slovenije udružile snage protiv hakera u projektu vrijednom 8,56 milijuna eura

L. Š. / Hina

16.06.2026 u 08:00

KB Sveti Duh
KB Sveti Duh Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
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Jedanaest bolnica iz Hrvatske i Slovenije počele su zajednički graditi obranu svojih sustava od kibernetičkih prijetnji, u sklopu europskog projekta ShieldHealthAdria, koji vrijedi 8,56 milijuna eura, od čega polovicu financira EU, priopćeno je u ponedjeljak iz Combisa

Combis je u priopćenju podsjetio da se zdravstvo sve više oslanja na digitalne sustave i povezane medicinske uređaje, što znači i veću izloženost rizicima. Iz Hrvatske u projektu sudjeluju KBC Zagreb, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Sveti Duh, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Klinika za psihijatriju Vrapče. Iz Slovenije sudjeluju UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki institut Ljubljana, SB Murska Sobota i Osnovno zdravstvo Gorenjske.

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Projekt ShieldHealthAdria koordinira Telekom Slovenije koji će, zajedno s Combisom provesti procjenu kibernetičke sigurnosti i regulatorne usklađenosti, osobito s NIS2 i GDPR direktivama.

Na temelju utvrđenog, u bolnice će se uvesti odgovarajuća tehnološka rješenja za zaštitu od neželjenog pristupa mreži i podacima. Combis, koji je dio HT grupe, vodit će procjenu otpornosti bolnica, uvođenje i validaciju sigurnosnih rješenja te edukaciju zdravstvenih djelatnika.

Cilj je omogućiti bolnicama da brže prepoznaju prijetnje, da mogu nastaviti raditi i pod pritiskom te da su osposobljene pouzdano zaštititi podatke i sigurnost pacijenata.

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