Hrvatski juniori briljirali na europskoj informatičkoj olimpijadi: Vraćaju se s tri medalje

Zlatnu medalju osvojio je Gabriel Kos, učenik osmog razreda OŠ Vjenceslava Novaka iz Zagreba, srebrnu Filip Udovčić, sedmi razred OŠ Josipovac, dok je broncu osvojio Sergej Starešinčić, osmi razred OŠ Mahično iz Karlovca, priopćili su iz Hrvatskog saveza informatičara. Četvrta članica reprezentacije bila je Gita Radiković, osmi razred OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, u Pleškovcu.

Reprezentativci su nastup izborili najboljim ovogodišnjim rezultatima na Juniorskoj hrvatskoj informatičkoj olimpijadi, održanoj 9. svibnja u Zagrebu, te na Juniorskim izbornim pripremama 30. i 31. svibnja.