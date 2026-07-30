Hrvatski juniori briljirali na europskoj informatičkoj olimpijadi: Vraćaju se s tri medalje

Hrvatska juniorska informatička reprezentacija osvojila je jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu medalju na 10. europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (EJOI 2026), održanoj od 24. do 30. srpnja u Kaunasu u Litvi, u konkurenciji 100 natjecatelja iz 25 zemalja.
Zlatnu medalju osvojio je Gabriel Kos, učenik osmog razreda OŠ Vjenceslava Novaka iz Zagreba, srebrnu Filip Udovčić, sedmi razred OŠ Josipovac, dok je broncu osvojio Sergej Starešinčić, osmi razred OŠ Mahično iz Karlovca, priopćili su iz Hrvatskog saveza informatičara. Četvrta članica reprezentacije bila je Gita Radiković, osmi razred OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, u Pleškovcu.
Reprezentativci su nastup izborili najboljim ovogodišnjim rezultatima na Juniorskoj hrvatskoj informatičkoj olimpijadi, održanoj 9. svibnja u Zagrebu, te na Juniorskim izbornim pripremama 30. i 31. svibnja.
Odgovorni voditelj reprezentacije bio je Nikola Dmitrović, stručni voditelj Jakov Celin, dok je Krešimir Malnar bio odgovorni organizator nastupa, ujedno i član Upravnog odbora Europske juniorske informatičke olimpijade.
Natjecanje se sastoji od rješavanja šest problemskih zadataka kroz dva dana, u programskom jeziku C++. Svaku zemlju sudionicu zastupa tim od četiri učenika, rođenih 2010. godine ili mlađih, i dva voditelja.
Nastup i stručne pripreme organizirao je Hrvatski savez informatičara, uz financiranje iz javnih potreba za tehničku kulturu te potporu Hrvatske zajednice tehničke kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Iz Saveza ističu da dio uspjeha reprezentativci duguju i mentorima iz Udruge informatičara Božo Težak Zagreb i udruge CHAOS Josipovac.