Hrvatski Telekom četvrtu godinu zaredom ima najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je rezultate mjerenja kvalitete usluga u pokretnim javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama na području Republike Hrvatske za 2026. Mjerenja se provode kontinuirano od 2023., a rezultati mjerenja analiziraju se i javno objavljuju te se dijele se s operatorima kako bi svaki od njih lakše mogao planirati i optimizirati vlastitu mrežu
Prema rezultatima mjerenja, mobilna mreža Hrvatskog Telekoma ponovno je, i to četvrtu godinu zaredom, osvojila prvo mjesto u ukupnom poretku. Ovime se mobilna mreža HT-a pokazala najboljom u svakoj godini otkad je ovo neovisno mjerenje uvedeno, i to s najboljim rezultatima u obje ključne kategorije: govornim i podatkovnim uslugama.
Prema službenim rezultatima, HT je ostvario ukupno 932 boda, 30 bodova više od drugoplasiranog operatora te gotovo 50 bodova više od trećeplasiranog, potvrđujući vodeću poziciju na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu.
U kategoriji govornih usluga Hrvatski Telekom ostvario je 318,6 bodova, uz posebno visoke rezultate u gradovima, gdje je osvojio 221,2 od mogućih 227,5 bodova, uz najbolje rezultate na cestama i autocestama.
Vodeću poziciju HT je potvrdio i u segmentu podatkovnih usluga s ukupno 613,7 bodova. U gradovima je ostvareno 413,8 od mogućih 422,5 bodova, uz također najbolje rezultate na cestama i autocestama.
Posebno se ističe rezultat u velikim gradovima, gdje je Hrvatski Telekom zauzeo prvo mjesto u gotovo svim analiziranim sredinama, potvrđujući dosljedno visoku kvalitetu mobilne mreže i korisničkog iskustva u urbanim područjima.
'Četvrta uzastopna potvrda da imamo najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj rezultat je kontinuiranih ulaganja u infrastrukturu, inovacije i korisničko iskustvo. Ovi rezultati potvrđuju našu predanost pružanju vrhunske povezanosti građanima i poslovnim korisnicima diljem Hrvatske, bez obzira nalaze li se u velikim gradovima, manjim sredinama ili na putu', istaknuo je Ognjen Vukoslavović, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO) u Hrvatskom Telekomu.
Mjerenja je za HAKOM, tijekom travnja i svibnja 2026., a nakon provedenog javnog natječaja, provela specijalizirana tvrtka NET CHECK GmbH. Ispitivanjem je obuhvaćeno 32 grada te 2.500 kilometara cesta i autocesta na području Republike Hrvatske, odnosno područje na kojem živi više od 50 posto ukupnog stanovništva.
Procjena kvalitete provedena je primjenom NET CHECK metodologije koja se temelji na međunarodnim standardima i omogućuje objektivnu usporedbu operatora kroz niz ključnih pokazatelja uspješnosti za govorne i podatkovne usluge. Rezultati ukazuju na visoku razinu kvalitete mobilnih mreža u Republici Hrvatskoj.
Ista tvrtka provela je prvo javno provedeno mjerenje 2023., a u odnosu na to mjerenje kod sva tri operatora zabilježen je napredak u većini ključnih pokazatelja, osobito u segmentu podatkovnih usluga. Istodobno, rezultati ukazuju na potrebu daljnjeg unaprjeđenja, posebice u dijelu usluga na cestama i autocestama.
Rezultati su u skladu s kontinuiranim ulaganjima operatora u razvoj i modernizaciju mreža. Također, razlike u ukupnom broju bodova u odnosu na 2023. godinu dijelom proizlaze iz izmjena metodologije vrednovanja, a ne nužno promjena u stvarnoj kvaliteti mreža.
Daljnji razvoj mobilnih mreža, uključujući širenje 5G pokrivanja te uvođenje naprednih tehnologija poput 5G SA i VoNR, može dodatno pridonijeti unaprjeđenju kvalitete usluga za korisnike.
Više informacija o neovisnom mjerenju može se pronaći na: HAKOM mjerenje kvalitete usluge.