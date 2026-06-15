Hrvatski Telekom četvrtu godinu zaredom ima najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je rezultate mjerenja kvalitete usluga u pokretnim javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama na području Republike Hrvatske za 2026. Mjerenja se provode kontinuirano od 2023., a rezultati mjerenja analiziraju se i javno objavljuju te se dijele se s operatorima kako bi svaki od njih lakše mogao planirati i optimizirati vlastitu mrežu

Prema rezultatima mjerenja, mobilna mreža Hrvatskog Telekoma ponovno je, i to četvrtu godinu zaredom, osvojila prvo mjesto u ukupnom poretku. Ovime se mobilna mreža HT-a pokazala najboljom u svakoj godini otkad je ovo neovisno mjerenje uvedeno, i to s najboljim rezultatima u obje ključne kategorije: govornim i podatkovnim uslugama. Prema službenim rezultatima, HT je ostvario ukupno 932 boda, 30 bodova više od drugoplasiranog operatora te gotovo 50 bodova više od trećeplasiranog, potvrđujući vodeću poziciju na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu.

U kategoriji govornih usluga Hrvatski Telekom ostvario je 318,6 bodova, uz posebno visoke rezultate u gradovima, gdje je osvojio 221,2 od mogućih 227,5 bodova, uz najbolje rezultate na cestama i autocestama. Vodeću poziciju HT je potvrdio i u segmentu podatkovnih usluga s ukupno 613,7 bodova. U gradovima je ostvareno 413,8 od mogućih 422,5 bodova, uz također najbolje rezultate na cestama i autocestama. Posebno se ističe rezultat u velikim gradovima, gdje je Hrvatski Telekom zauzeo prvo mjesto u gotovo svim analiziranim sredinama, potvrđujući dosljedno visoku kvalitetu mobilne mreže i korisničkog iskustva u urbanim područjima.