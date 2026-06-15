Stigla sudska odluka: Google je kriv za netočne odgovore njegovog AI-ja

Dvije izdavačke kuće iz Münchena tužile su internetsku kompaniju, tvrdeći da je njezin “AI Overview” na vrhu rezultata pretraživanja lažno povezao njihove tvrtke s prijevarama, sumnjivim poslovnim praksama i zamkama za pretplate.

Googleova umjetna inteligencija 'izmiješala' je naše podatke s onima drugih, doista problematičnih kompanija i 'izmislila' poveznice koje nisu postojale čak ni u izvorima navedenim u Googleovom prikazu, napisali su u tužbi izdavači.

Pravni spor trebao je odgovoriti na pitanje treba li AI sažetak rezultata pretraživanja pravno tretirati kao i klasične rezultate pretrage.