Vatreni proglašen igračem mjeseca u Engleskoj, hoće li ga Dalić voditi na SP

Posebno se istaknuo protiv Stoke Cityja, kada je postigao prvi hat-trick otkako igra u engleskom nogometu. Bio je to vrhunac sjajnog mjeseca, a sada je za svoje izvedbe dobio i službenu potvrdu - nagradu za najboljeg igrača travnja u Championshipu.

Portsmouth je u taj period ušao u vrlo nezgodnoj situaciji, tek malo iznad zone ispadanja. No nakon reprezentativne stanke krajem ožujka momčad je uhvatila pravi ritam i nanizala pet utakmica bez poraza.

U tom nizu posebno su važne bile tri uzastopne pobjede protiv Middlesbrougha, Ipswicha i Leicestera, kojima je Portsmouth osigurao ostanak u Championshipu. Sezonu je završio na 18. mjestu, s osam bodova više od klubova iz opasne zone.

Segečić je u Portsmouth stigao u lipnju 2025. iz australskog Sydneya, a u prvoj sezoni u Engleskoj vrlo se brzo nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi.

Ukupno je odigrao 38 utakmica, a sezonu je zaključio s 11 pogodaka, čime je postao najbolji strijelac Portsmoutha.

Krilni napadač rođen u Australiji ranije ove godine odlučio je nastupati za Hrvatsku. U ožujku je debitirao za U-21 reprezentaciju u pobjedi protiv Turske 3:0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Zbog odlične forme u završnici sezone njegovo se ime sve češće spominje i u kontekstu seniorske reprezentacije, osobito uoči Svjetskog prvenstva ovog ljeta.