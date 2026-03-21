Švicarci remi s Hrvatskom slavili kao pobjedu: Evo što je poručio izbornik

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je 35:35 protiv Švicarske u Osijeku u drugoj prijateljskoj utakmici, nakon što je u prvom susretu uvjerljivo slavila.

Ovoga puta Švicarci su pokazali potpuno drugačije lice i stigli do vrijednog remija protiv jedne od najboljih reprezentacija Europe.

'Možemo biti ponosni'

Švicarski izbornik Andy Schmid nije skrivao zadovoljstvo nakon utakmice.

'Možemo biti jako ponosni. Nije lako doći u goste, pred punom dvoranom protiv europskog brončanog i svjetskog doprvaka i odigrati neriješeno', rekao je.

Hrvatska je na poluvremenu vodila 17:16, no Švicarska je u nastavku zaigrala znatno sigurnije i konkretnije. U 53. minuti čak su poveli 33:32, a iako su domaći ponovno preokrenuli, gosti su zadržali mirnoću i izborili remi.

Manuel Zehnder zabio je posljednji gol za konačnih 35:35.

'Igrali smo hrabrije i pametnije'

Schmid je istaknuo napredak u odnosu na prvu utakmicu.

'Naravno da smo željeli pobijediti, ali kada izjednačiš u završnici, moraš biti zadovoljan. Odigrali smo dobru utakmicu kroz svih 60 minuta, igrali brzo i pronašli bolja rješenja nego u prvom susretu', rekao je.

Dodao je kako je momčad bila opasna na svim pozicijama, posebno na krilima i na crti, gdje su ovaj put napravili razliku.

Najefikasniji su bili Samuel Zehnder s 10 golova, Lukas Laube sa šest te Gino Steenaerts s pet pogodaka.

Sve bliže iznenađenju

U posljednjih nekoliko mjeseci Hrvatska i Švicarska susrele su se čak pet puta, a Švicarci su sve bliže iznenađenju protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta.

'Ako igramo blizu svog maksimuma i održimo tu razinu kroz cijelu utakmicu, možemo parirati i ovakvim protivnicima. No još nam nedostaje stabilnosti za veće iskorake', priznao je Schmid.

Pogled prema kvalifikacijama

Švicarska je ovaj ciklus iskoristila i za uvođenje novih igrača, a izbornik je zadovoljan kako su se uklopili u momčad.

Sljedeći veliki izazov čeka ih u svibnju, kada protiv Italije igraju ključnu utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027.