Legendarni Rooney šokiran potezom arsenalovaca nakon pobjede nad Atleticom

Arsenal je izborio tek drugo finale Lige prvaka u klupskoj povijesti, ali slavlje nakon velike pobjede protiv Atletico Madrida nije se svima svidjelo.
Topnici su u uzvratu polufinala na Emiratesu svladali Atletico 1:0, a odlučujući pogodak zabio je Bukayo Saka. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka igrači Mikela Artete i stručni stožer burno su slavili s navijačima, svjesni da su izborili finale u Budimpešti.
No Wayne Rooney smatra da je Arsenal u slavlju ipak pretjerao. Bivša zvijezda Manchester Uniteda komentirala je scene s Emiratesa za Prime Video Sport i jasno poručila da se veliko slavlje, prema njegovu mišljenju, ostavlja za osvajanje trofeja.
'Oni zaslužuju biti u ovoj poziciji, ali još nisu osvojili natjecanje. Mislim da su proslave malo pretjerane. Slavite kad osvojite!', rekao je Rooney.
Sličan stav iznio je i legendarni Arsenalov menadžer Arsene Wenger, iako je istaknuo da je londonska momčad potpuno zaslužila prolazak.
'Tijekom dvije utakmice nema dvojbe da je Arsenal bio bolja momčad', rekao je Wenger za beIN Sport.
'Večeras dobro slave - to je normalno, ali želite da se već fokusiraju na finale i sljedeću utakmicu. Slavlje je zasluženo, sreća je apsolutno normalna, ali sada je sljedeći korak otići u finale i osvojiti ga', dodao je Wenger.
Arsenal će u finalu Lige prvaka igrati protiv Bayerna ili Paris Saint-Germaina. Finale je na rasporedu u subotu, 30. svibnja, na Puskas Areni u Budimpešti. Topnici su posljednji put finale Lige prvaka igrali 2006. godine, kada su u Parizu izgubili od Barcelone 2:1.