Legendarni Rooney šokiran potezom arsenalovaca nakon pobjede nad Atleticom

Topnici su u uzvratu polufinala na Emiratesu svladali Atletico 1:0, a odlučujući pogodak zabio je Bukayo Saka. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka igrači Mikela Artete i stručni stožer burno su slavili s navijačima, svjesni da su izborili finale u Budimpešti.

No Wayne Rooney smatra da je Arsenal u slavlju ipak pretjerao. Bivša zvijezda Manchester Uniteda komentirala je scene s Emiratesa za Prime Video Sport i jasno poručila da se veliko slavlje, prema njegovu mišljenju, ostavlja za osvajanje trofeja.

'Oni zaslužuju biti u ovoj poziciji, ali još nisu osvojili natjecanje. Mislim da su proslave malo pretjerane. Slavite kad osvojite!', rekao je Rooney.