Šibenski nogometni klub uskoro dobiva novo ime. Zvat će se kao - Dinamo!?

Aktualna momčad natječe se u četvrtom rangu hrvatskog nogometa i nalazi se na devetome mjestu, ali bi od sljedeće sezone lako mogao igrati u petom razredu, odnosno županijskoj ligi.

Kako piše Šibenik.in, u tom gradu uskoro će se osnovati novi klub koji će morati krenuti od najnižeg ranga natjecanja. On neće imati prava na postotke od transfera bivših igrača uskoro ugašenoga kluba, ali neće imati niti ikakva dugovanja kao ni FIFA-inu zabranu dovođenja novih igrača.

Novi klub zadržat će iste klupske boje i grb, a tek se mora vidjeti tko će biti u njegovom najužem vodstvu i hoće li biti udruga građana ili nekog drukčijeg ustrojstva.

A ne zna se ni kako će se zvati. Šibenik.in tvrdi da su dva glavna prijedloga HNK Šibenik 1932 te Građanski nogometni klub Šibenik, odnosno GNK Šibenik što vrlo sliči GNK Dinamu. No, nije to nikakav pokušaj 'dodvoravanja' zagrebačkom klubu.

Novo ime ne smije se previše razlikovati od sadašnjeg HNK Šibenik kako bi bilo jasno da novi klub nastavlja nogometnu tradiciju staroga kluba koji je u blokadi i predstečajnom postupku te prestaje funkcionirati kao nogometni klub na kraju ove sezone. Osim toga, u Šibeniku već postoji jedan 'građanski' klub i to onaj košarkaški - GKK Šibenka.

Dobra vijest za šibenski nogomet je što je HNS dopustio da Škola nogometa staroga kluba odmah prijeđe u novi uz zaštitu statusa unutar nogometne piramide.

O imenu novoga kluba konzultirat će se i najžešći Šibenikovi navijači, Funcuti, a odluka bi trebala biti donesena uskoro.