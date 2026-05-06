Simeone razbjesnio navijače Arsenala: Kamere su snimile što je napravio nakon utakmice

No Simeone je, prema mišljenju navijača Arsenala, odlučio provocirati domaće pristalice. Na ulazu u tunel nalazi se veliki grb Arsenala koji su igrači i članovi domaće delegacije uglavnom zaobilazili. Kada je Simeone stigao do tunela, kamere su zabilježile trenutak u kojem je pogledao prema grbu, promijenio smjer kretanja i potom stao na njega.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka igrači Atletica krenuli su prema tunelu dok su ih navijači Arsenala provocirali s tribina. Većina gostujućih igrača ignorirala je dobacivanja i bez reakcije otišla prema svlačionici.

Argentinski trener izazvao je bijes domaćih navijača zbog poteza koji je napravio pri odlasku u svlačionicu.

Taj potez izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a brojni navijači Arsenala uvjereni su da je sve napravio namjerno kako bi dodatno isprovocirao domaću publiku.

Podsjetili na incident iz Madrida

Cijela priča dodatno je dobila na težini zbog događaja od prije tjedan dana. Tada je Simeone burno reagirao nakon što je Arsenalov branič Ben White nagazio grb Atletico Madrida na stadionu Wanda Metropolitano.

Argentinski trener tada je fizički nasrnuo na engleskog nogometaša, pa navijači Arsenala sada tvrde da je Simeoneov potez u Londonu bio potpuno licemjeran.

Video incidenta vrlo brzo proširio se društvenim mrežama i postao jedna od glavnih tema nakon plasmana Arsenala u finale Lige prvaka.