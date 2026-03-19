Statističari u šoku: Liga prvaka doživjela večer kakva se ne pamti

S.Č.

19.03.2026 u 00:22

Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Liga prvaka ponudila je večer kakvu nogometna Europa rijetko pamti. Golovi su padali kao na traci, a ono što se dogodilo u samo nekoliko sati natjeralo je i statističare da ostanu bez riječi.

Na četiri utakmice osmine finala palo je čak 23 gola - brojka koja ovu večer svrstava među najefikasnije u povijesti natjecanja.

I ne radi se samo o dojmu - brojke to potvrđuju.

Ova srijeda donijela je najveći prosjek golova po utakmici u povijesti Lige prvaka u večerima kada su odigrane najmanje četiri utakmice. Prosjek od gotovo šest pogodaka po susretu u nokaut fazi natjecanja prava je rijetkost.

Golovi, golovi i još golova

Najveći spektakl viđen je na Camp Nou, gdje je Barcelona deklasirala Newcastle s čak 7:2 u utakmici koja će se dugo prepričavati.

Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u Münchenu, gdje je Bayern s 4:1 svladao Atalantu, dok je Liverpool na Anfieldu uvjerljivo pobijedio Galatasaray 4:0.

Drama nije izostala ni u Londonu - Tottenham je slavio 3:2 protiv Atletica, iako mu ta pobjeda nije bila dovoljna za prolazak dalje.

Večer koja će se pamtiti

Ukupno 23 pogotka u samo četiri utakmice jasan su pokazatelj koliko je ova večer bila posebna.

U fazi natjecanja u kojoj se inače igra opreznije i taktički zatvorenije, gledali smo potpuno suprotno - otvoren nogomet, rizik i napadački spektakl. I upravo zato ova večer ulazi u povijest.

Rezultati:

Barcelona - Newcastle 7:2

Bayern - Atalanta 4:1

Liverpool - Galatasaray 4:0

Tottenham - Atletico Madrid 3:2

