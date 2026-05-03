Pogledajte utakmicu karijere Marija Hezonje: Ubacio 40 poena i vodio Real do pobjede

Real je dvije minute prije kraja regularnog dijela gubio devet razlike, no tada je Dubrovčanin preuzeo odgovornost. Hezonja je serijom važnih koševa vratio svoju momčad u život, a četiri sekunde prije kraja imao je i priliku zaključiti utakmicu. Ipak, promašio je dodatno slobodno bacanje za pobjedu pa je dvoboj otišao u produžetak.

Hezonja dobio ovacije madridske publike

Taj ga promašaj nije zaustavio. U dodatnih pet minuta Hezonja je nastavio briljirati i potpuno je dominirao parketom. Susret je završio s 40 poena, 10 skokova i šest asistencija za 30 minuta igre, uz sjajan šut za tricu 8/12.

Posebno impresivno zvuči podatak da je čak 35 poena ubacio u drugom poluvremenu i produžetku. Kada je izlazio iz igre, madridska publika nagradila ga je velikim ovacijama. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Real Madrid ovom se pobjedom dodatno učvrstio na prvom mjestu ljestvice španjolskog prvenstva s omjerom 26:3. Murcia je, unatoč porazu, ostala treća s 21 pobjedom i osam poraza.