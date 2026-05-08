Square preokretom iznenadio Olmissum u prvoj utakmici polufinala

Domaćin je na odmor otišao s vodstvom 1:0, ali Square je u nastavku uspio okrenuti rezultat i povesti 1:0 u polufinalnoj seriji, koja se od ove sezone igra na tri pobjede. Druga utakmica igra se već u nedjelju, također u Omišu. Olmissum je u susret ušao oslabljen, bez dvojice važnih igrača, Davida Barbarića i Ante Kovačevića, dok je Square u Omiš stigao bez većih problema s izostancima.

Omišani su bolje otvorili susret i u uvodnim minutama imali inicijativu, ali bez izrazitih prilika. Prvu konkretniju prijetnju gostiju vidjeli smo u osmoj minuti, kada je nakon prekida lopta stigla do Đuraša, no njegov udarac s vrha kaznenog prostora obranio je Rozga.

Mreže su mirovale do 14. minute. Copić je primio loptu na poziciji pivota i odigrao povratno za Juretića, koji je sjajnim udarcem s desetak metara pogodio pod gredu za vodstvo Olmissuma 1:0.

Do kraja prvog dijela domaćin je mogao i povećati prednost. U 19. minuti Copić je iz okreta s desetak metara pogodio vratnicu. U završnici poluvremena Omišani su tražili VAR-provjeru zbog mogućeg igranja rukom gostujućih igrača u kaznenom prostoru, ali je sudac Džeko nakon pregleda pokazao da nema elemenata za kazneni udarac.

Square u nastavku preokrenuo

Square je u nastavku zaigrao odlučnije. Već u 23. minuti Anderson je krenuo s centra prema domaćem golu, ali nije uspio svladati Rozgu. Samo minutu kasnije gosti su stigli do izjednačenja. Nakon ubačaja Džankovića iz kornera s lijeve strane, lopta je u sredini pogodila Milića i odbila se u mrežu za 1:1.

Nakon toga uslijedilo je razdoblje bez većih uzbuđenja, a onda je Square u 35. minuti još jednom kaznio domaćina nakon prekida. Kuraja je iz kornera s desne strane poslao loptu na tri do četiri metra, a Ševčik je glavom pogodio za potpuni preokret i vodstvo Dubrovčana 2:1.

Olmissum je dvije i pol minute prije kraja krenuo na sve ili ništa s Kusturom u ulozi golmana-igrača, ali nije uspio ozbiljnije ugroziti Square. U posljednjoj minuti pokušali su Kirevski i Kustura udarcima s desetak metara, no Primić je bio siguran na golu gostiju.