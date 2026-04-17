Futsal Dinamo razbio Rijeku i osvetio se za finale Kupa, Osijek poslao Vrgorac u drugu ligu

Dinamo je u Zagrebu uvjerljivo svladao Rijeku, aktualnog osvajača Kupa i vodeću momčad prvenstva, rezultatom 7:3, te se na najbolji način revanširao za raniji poraz. U isto vrijeme Osijek Kandit je pobjedom 3:1 protiv Vrgorca potvrdio drugo mjesto na ljestvici, dok su gosti ispali iz prvoligaškog društva.

Dvoboj prošlosezonskih finalista Kupa donio je velika očekivanja, ali i potpuno jednosmjernu priču u prvom dijelu. Rijeka je u Zagreb stigla s već osiguranim prvim mjestom, dok je Dinamo tražio pobjedu kojom bi se osvetio lideru prvenstva i ostao u utrci za što bolju poziciju uoči doigravanja.

Plavi su od početka izgledali odlučnije i opasnije. Prvu ozbiljniju prijetnju kreirao je Pasariček već u drugoj minuti, kada je iz okreta pogodio okvir gola. Takav ulazak u susret bio je najava onoga što će uslijediti. Dinamo je pojačavao pritisak, dok se Rijeka mučila s organizacijom igre i najveći dio uvodnih minuta provela u obrambenom gardu.

Domaćin je poveo u devetoj minuti. Novak je primio loptu na desetak metara i preciznim udarcem provukao je ispod Berkovića za 1:0. Rijeka je prvu ozbiljnu priliku dočekala sredinom prvog dijela, kada je Suton izborio loptu blizu centra i sjurio se prema vratima, ali Piplica je pravodobnim izlaskom spasio Dinamo.

Kazna je stigla vrlo brzo. U 11. minuti Pasariček se našao sam pred golom i glavom pospremio visoku loptu za 2:0. Nakon toga trener gostiju bio je prisiljen pozvati minutu odmora jer njegova momčad nije izgledala dobro. Dinamo je mogao i do trećeg gola već u 14. minuti, no Berković je sjajno obranio pokušaj Čopa. Ipak, nije uspio zaustaviti Novaka u 17. minuti, kada je domaći igrač nakon kontre silovitim udarcem povisio na velikih 3:0.

Rijeka je tako već do odmora bila u ozbiljnom zaostatku, a Dinamo je i nakon trećeg gola nastavio prijetiti.

Rijeka se nakratko vratila, ali Novak je sve riješio

Drugo poluvrijeme otvoreno je vrlo živahno, a gosti su dobili dodatni poticaj u 23. minuti kada je Gudasić zaradio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Rijeka je brojčanu prednost brzo pretvorila u pogodak - Bilić je sjajnim udarcem s distance smanjio na 3:1.

No Dinamo nije dopustio da utakmica ode u neizvjesnom smjeru. Domaći su se brzo stabilizirali i ponovno preko raspoloženog Novaka počeli stvarati velike probleme riječkoj obrani. Nekoliko puta pogodili su i okvir gola, a u 29. minuti Novak je novim pogotkom vratio Dinamu tri gola prednosti i povisio na 4:1.

Rijeka je potom propustila veliku priliku za novi povratak, kada je Turk loše reagirao i promašio prazan gol. Dinamo je to odmah kaznio. Kalajdžić je u 32. minuti zabio za 5:1 i praktički riješio pitanje pobjednika. Samo minutu poslije Kamauli je skrivio kazneni udarac nad Zonjićem, a Novak s bijele točke kompletirao svoj poker pogodaka za 6:1.

Do kraja susreta Rijeka je uspjela tek ublažiti poraz. Rafinha je nešto više od šest minuta prije kraja zabio za 6:2, a potom je i Suton minutu prije kraja smanjio razliku. Ipak, svaku dvojbu otklonio je Čop, koji je pogodio praznu mrežu za konačnih 7:3 i prekid Dinamova niza od tri uzastopna prvenstvena poraza.

Osijek Kandit potvrdio drugo mjesto, Vrgorac ispao

Ništa manje važno nije bilo ni u Osijeku, gdje je Osijek Kandit na svom parketu dočekao Vrgorac Pivac. Domaćinu je pobjeda donosila potvrdu drugog mjesta, dok su gosti za ostanak među elitom ovisili i o raspletu na drugim terenima jer su u posljednje kolo ušli s bodom manje od Futsal Istre.

Osječani su bolje otvorili susret i poveli početkom pete minute. Ruben Freire na lijevoj strani je stvorio višak i oštro ubacio pred vrata, a Bukovec je najbrže reagirao i zabio za 1:0. Već u sljedećoj minuti Attos je zaprijetio nakon dodavanja Hozjana, ali lopta je završila u vanjskom dijelu mreže.

Vrgorac je do izjednačenja stigao nakon velikog preokreta u ritmu utakmice. U desetoj minuti domaći vratar pogrešno je procijenio let lopte prema Amokachyju i prekršajem ga zaustavio na putu prema golu, zbog čega je zaradio izravni crveni karton. Gosti nisu odmah iskoristili igrača više, ali jesu tri minute poslije.

Nakon što je Matheus obranio opasan pokušaj Hozjana, Vrgorac je iz kontranapada došao do 1:1, a strijelac je bio Grbavac. Do poluvremena više nije bilo većih uzbuđenja pa se na odmor otišlo s izjednačenim rezultatom.

U nastavku je Osijek ponovno preuzeo kontrolu. Gosti su prvi zaprijetili preko Hrkaća, no Jamičić je sjajno reagirao. Na drugoj strani Bukovec nije najbolje zahvatio loptu nakon dobre akcije domaćih, ali Osječani su do nove prednosti stigli u 24. minuti. Attos je izveo udarac iz kuta, a Ruben Freire volejem precizno pogodio za 2:1.

Vrgorac je pokušavao odgovoriti, ali nije imao dovoljno konkretnosti. Dodatni problem za goste nastao je sredinom drugog dijela, kada je Kozarić najprije zbog prekršaja nad Bukovcem zaradio žuti karton, a samo minutu poslije i drugi žuti, čime je Vrgorac ostao s igračem manje. Uz to, gostima je to bio i peti akumulirani prekršaj u nastavku.

Iako su izdržali razdoblje s igračem manje bez primljenog gola, Vrgorčani u završnici nisu uspjeli doći do izjednačenja ni s golmanom-igračem. Sve je zaključeno dvije minute prije kraja, kada je Bukovec iskoristio pogrešku Amokachyja i sa svoje polovice pogodio praznu mrežu za konačnih 3:1.