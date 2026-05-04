Iznenađenje u Zagrebu: Makarani svladali Dinamo u završnici HMNL-a, pogledajte golove

Aktualni prvak Novo Vrijeme izborio je plasman u polufinale HMNL-a nakon sjajne serije protiv Futsal Dinama.
Makarani su nakon početnog poraza odgovorili s dvije uzastopne pobjede, a ključni korak napravili su u Zagrebu uvjerljivim slavljem 6:3.
Domaćin je poveo već na početku preko Matea Mitrovića, no to je bio i jedini trenutak u kojem je Futsal Dinamo imao prednost. Novo Vrijeme brzo je preuzelo kontrolu - Koroljšin je izjednačio, a do odmora su Vitor Lima i autogol Ante Piplice donijeli potpuni preokret.
U nastavku je Dinamo pokušao uhvatiti priključak golovima Zonjića i Novaka, ali gosti su bili neumoljivi. Koroljšin i Lima ponovno su pogađali, a kapetan Toni Jelavić potvrdio je pobjedu i prolazak među četiri najbolje momčadi.
Novo Vrijeme će u polufinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Rijeke i Crnice, dok drugi polufinalni par čine Olmissum i Square.