futsal

Iznenađenje u Zagrebu: Makarani svladali Dinamo u završnici HMNL-a, pogledajte golove

M.Š

04.05.2026 u 22:26

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Aktualni prvak Novo Vrijeme izborio je plasman u polufinale HMNL-a nakon sjajne serije protiv Futsal Dinama.

Makarani su nakon početnog poraza odgovorili s dvije uzastopne pobjede, a ključni korak napravili su u Zagrebu uvjerljivim slavljem 6:3.

Domaćin je poveo već na početku preko Matea Mitrovića, no to je bio i jedini trenutak u kojem je Futsal Dinamo imao prednost. Novo Vrijeme brzo je preuzelo kontrolu - Koroljšin je izjednačio, a do odmora su Vitor Lima i autogol Ante Piplice donijeli potpuni preokret.

U nastavku je Dinamo pokušao uhvatiti priključak golovima Zonjića i Novaka, ali gosti su bili neumoljivi. Koroljšin i Lima ponovno su pogađali, a kapetan Toni Jelavić potvrdio je pobjedu i prolazak među četiri najbolje momčadi.

Novo Vrijeme će u polufinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Rijeke i Crnice, dok drugi polufinalni par čine Olmissum i Square.

HMNL Futsal Dinamo 3 - 6 MNK Novo Vrijeme Makarska Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

