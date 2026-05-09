Ni Modrić ni Ronaldo: Uoči finala Lige prvaka jedna lista opet pokazuje Realovu brutalnu moć

Real Madrid već dvije sezone ne igra finale Lige prvaka, ali povijest ovog natjecanja i dalje je gotovo nemoguće odvojiti od kraljevskog kluba.

Među 15 nogometaša s najviše odigranih finala Lige prvaka čak 13 ih je nosilo dres Reala, a u top 10 nalazi se osam bivših ili sadašnjih igrača madridskog velikana.

Kroos ispred svih

Zanimljivo, lider nije ni Cristiano Ronaldo ni Luka Modrić.

Na vrhu je Toni Kroos, koji je odigrao sedam finala Lige prvaka - pet s Real Madridom i dva s Bayernom. Njemački veznjak izgubio je samo jedno finale, ono u dresu bavarskog kluba, dok je ukupno osvojio šest naslova prvaka Europe.

Iza njega su Luka Modrić, Dani Carvajal, Nacho i Lucas Vazquez, koji su odigrali po šest finala i osvojili svih šest naslova.

Isti broj finala imaju Cristiano Ronaldo i David Alaba. Portugalac je osvojio pet Liga prvaka - jednu s Manchester Unitedom i četiri s Realom - dok Alaba ima četiri naslova, po dva s Bayernom i Real Madridom.

Realova generacija ispisala povijest

U vrhu su i legende Milana Paolo Maldini i Alessandro Costacurta, koji su igrali po šest finala i osvojili po tri naslova.

S pet finala slijede Casemiro, Gareth Bale, Karim Benzema, Marcelo, Isco i Clarence Seedorf. Petorica bivših igrača Reala odigrala su svih pet finala za madridski klub i svako su osvojila.

Seedorf je poseban slučaj jer je finala igrao s Ajaxom, Real Madridom i Milanom, a izgubio je samo ono čuveno finale 2005. protiv Liverpoola.

Uoči finala Arsenala i PSG-a jasno je koliko je teško izgraditi kontinuitet na najvećoj europskoj sceni. Jedna utakmica može promijeniti povijest kluba, ali Realova generacija pokazala je koliko je nevjerojatno teško ondje se vraćati iz godine u godinu - i stalno pobjeđivati.