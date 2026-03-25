loš početak

Prosinečki porazom krenuo u novi izazov na klupi reprezentacije

S.Č.

25.03.2026 u 20:15

Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Robert Prosinečki novu je trenersku epizodu započeo porazom.

Legendarni hrvatski nogometaš debitirao je na klupi reprezentacije Kirgistana u prijateljskoj utakmici odigranoj u turskoj Antalyji, gdje je njegova momčad na stadionu Mardan Sports Complex izgubila od Ekvatorijalne Gvineje 1:0.

Susret je odlučen u 40. minuti, kada je Josete Miranda realizirao jedanaesterac i postavio konačan rezultat.

Prosinečki, jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, tijekom igračke karijere nosio je dresove Crvene zvezde, Dinama, Real Madrida i Barcelone, kao i reprezentacija Jugoslavije i Hrvatske. No, njegov trenerski put do sada nije pratio sjaj koji je imao na terenu.

Tijekom karijere vodio je niz klubova i reprezentacija - od Rudeša i Crvene zvezde do Kayserispora, Denizlispora i Olimpije, kao i reprezentacije Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Kirgistan, trenutačno 103. reprezentacija svijeta prema FIFA-inoj ljestvici, preuzeo je u prosincu, a ovaj poraz označio je početak novog izazova koji će pokušati usmjeriti u pozitivnom smjeru.

