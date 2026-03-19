Povijesni debakl Engleza u Ligi prvaka: Ovo se nikad nije dogodilo

Po prvi put u povijesti natjecanja dogodilo se da čak četiri kluba iz iste zemlje ispadnu u istoj fazi Lige prvaka.

Riječ je o Chelseaju, Manchester Cityju, Newcastleu i Tottenhamu, koji su svi završili svoj europski put u osmini finala.

Takav scenarij dosad nikada nije viđen, što ovu sezonu čini jednom od najneuspješnijih za engleske klubove u modernoj eri natjecanja.

Pad kakav se ne pamti

Engleski klubovi godinama su dominirali europskim natjecanjima i redovito imali barem jednog predstavnika u završnici. No ove sezone dogodio se potpuni preokret.

Četiri kluba koja su imala visoke ambicije i očekivanja zaustavljena su već u istoj fazi natjecanja, što jasno pokazuje koliko je konkurencija u Ligi prvaka izjednačena - ali i koliko je teško zadržati kontinuitet na najvišoj razini.