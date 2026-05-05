Pogledajte sjajnu akciju Dinamovih pionira za vodstvo u finalu Kupa

Tamo se od 14 sati sastaju Istra i Dinamo. Iste dvije momčadi su prije nekoliko dana igrale u prvenstvu kada je Istra s 2:1 nanijela Modrima težak poraz koji bi ih mogao stajati titule.

Dinamo je trenutačno druga momčad prvenstva za pionire, dok Istra drži osmo mjesto. U današnjem susretu, Dinamo je rano poveo nakon sjajne akcije.

Sjajno su kombinirali Nestić i Barišić koji su s nekoliko kratkih dodavanja izbacili obranu Istre. Vratar Petrc je obranio pokušaj Barišića, ali je prvi na odbijenoj lopti bio najbolji strijelac prvenstva Gabriel Hrmić. On je mirno poslao loptu u praznu mrežu za 1:0.