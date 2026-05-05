panika na san siru

'Milan bi mogao ostati bez Modrića. Onda slijedi potpuno urušavanje...'

S. M.

05.05.2026 u 13:02

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI
Milan je u finišu sezone ozbiljno ugrozio plasman u Ligu prvaka koji je bio okosnica svih planova za ljetni prijelazni rok.

Momčad Maxa Allegrija dobila je samo jednu od zadnjih pet prvenstvenih utakmica i omogućila konkurenciji da joj se opasno približi.

Milan na trećemu mjestu ima samo tri boda više od petoplasirane Rome i pet od šestoplasiranoga Coma, koji ima uvjerljivo najlakši raspored od svih momčadi koje se bore za Ligu prvaka.

Težak poraz od Sassuola 2:0 u zadnjem kolu tako je gurnuo Milan u situaciju da eventualnim porazom od Atalante u nedjelju omogući Romi da ga dostigne. Dobra vijest za Milan je da ima bolji međusobni omjer i od Rome i od Coma. S Juventusom ima identičan (dvaput po 0:0), ali lošiju gol razliku.

Neigranje u Ligi prvaka bio bi ogroman, ne samo financijski, nego i strateški udarac za Milan. Kako piše Gazzetta dello Sport, Liga prvaka će uvelike diktirati igračku križaljku u ljetnom prijelaznom roku budući da je ona glavni mamac igračima koji razmatraju dolazak u Milan.

'Od momčadi koja je zaista računala na borbu za Ligu prvaka, Milan je došao u poziciju u kojoj bi na kraju priče mogao i otpustiti Allegrija ako ne uđe u Ligu prvaka. A osim njega otišli bi i svi najbolji igrači', piše Gazzetta i nastavlja:

'To ponajprije vrijedi za Luku Modrića. U Milanu su bili sigurni da on ostaje ulaskom u Ligu prvaka, ali oprostit će se od njega ako se to ne dogodi. Modrić je prihvatio Milanov poziv jer se s njim želio boriti za velike trofeje za koje će mu trebati pojačanja.

Njih neće biti, barem ne onih velikih, ako klub ne uđe u Ligu prvaka. Teško je vjerovati da bi i Leon Goretzka, koji je na sve pristao, potpisao ako se to ne bi dogodilo, a to vrijedi i za Alexandera Sorlotha, Nicolasa Jacksona i Goncala Ramosa koji su glavne napadačke želje.

Osim toga, dugoročna financijska konstrukcija bi se urušila. Ne samo da ne bi bilo novca za prava pojačanja, nego bi i neki glavni igrači, poput Leaa, Pulisica ili Maignana, morali biti prodani'.

