Marko Rog napušta Lokomotivu: Upisao je samo dva nastupa

N.M.

05.05.2026 u 14:22

Marko Rog
Marko Rog Izvor: Pixsell / Autor: Luka stanzl/PIXSELL
Marko Rog na kraju sezone odlazi iz Lokomotive

Iskusni veznjak početkom ožujka potpisao je ugovor do 30. lipnja, odnosno do završetka aktualne sezone, ali čelnici kluba odlučili su da suradnja neće biti produljena. Rog će tako nakon kratke epizode na Kajzerici ponovno biti slobodan igrač i moći će potražiti novi klub.

Iako je u Lokomotivu stigao s namjerom da pomogne momčadi i pokuša oživjeti karijeru nakon brojnih problema s ozljedama, do nastavka suradnje neće doći. Prema informacijama Indexa, ključni razlog takve odluke je njegovo fizičko stanje, koje trenutačno očito nije na razini potrebnoj za zahtjeve trenera Nikice Jelavića i ritam hrvatskog nogometa, piše Index.

Rog je u dresu Lokomotive upisao samo dva nastupa, oba ulaskom s klupe. Prvih deset minuta dobio je početkom ožujka u remiju 1:1 protiv Varaždina, a otprilike tjedan dana kasnije odigrao je još deset minuta u porazu 1:2 od Hajduka. U posljednje vrijeme više nije bio ni u zapisniku trenera Jelavića.

