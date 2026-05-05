skandal u realu

Realov novinar otkrio skandal u svlačionici: Rudiger udario zvijezdu od 50 milijuna eura

S.Č.

05.05.2026 u 12:19

Real Madrid
Real Madrid Izvor: EPA / Autor: KIKO HUESCA
Real Madrid proživljava jednu od najturbulentnijih sezona posljednjih godina, a sada iz Španjolske stiže priča koja dodatno pokazuje koliko je situacija u svlačionici napeta.

Prema informacijama koje je objavila Realu bliska Defensa Central, došlo je do sukoba između Antonija Rudigera i Alvara Carrerasa.

Isti izvor pokušao je ublažiti dramu i naglasiti da nije bilo ozbiljne tučnjave, ali jasno je da u svlačionici najtrofejnijeg kluba svijeta vlada ozbiljan kaos.

Rudiger i Carreras u sukobu

Novinar Miguel Serrano otkrio je detalje incidenta koji se navodno dogodio nakon ispadanja Reala od Bayerna, u razdoblju između utakmica protiv Alavesa i Betisa.

'Rudiger je tijekom rasprave udario Alvara Carrerasa', rekao je Serrano.

Potom je pokušao pojasniti da se nije radilo o velikoj tučnjavi.

'Bio je to udarac po licu, ne šamar. Istina je da od Rudigera i to zna zapeći, ali nije bila agresija', dodao je.

Prema toj verziji, između njih dvojice nije došlo do većeg fizičkog obračuna, ali incident dovoljno govori o atmosferi u momčadi.

Carreras sve dalje od prve momčadi

Carreras je u Real stigao kao veliko pojačanje vrijedno 50 milijuna eura, no zasad nije opravdao očekivanja. Izgubio je mjesto u početnoj postavi, a u rotaciji su ispred njega Ferland Mendy i Fran Garcia.

Defensa Central navodi da ovo nije jedini problem u svlačionici. Navodno je posljednjih tjedana bilo više trzavica između igrača, ali i između dijela momčadi i trenera.

'Bilo je više sukoba između igrača i trenera, ali i između samih igrača. Ovo su trenuci velike napetosti u svlačionici', navodi se.

Real se sprema za veliko ljeto, a ovakve priče samo potvrđuju da klub više ne treba samo nova pojačanja. Potreban mu je i ozbiljan rez unutar svlačionice.

