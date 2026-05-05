Edin Terzić ima novi posao! Predstavio ga španjolski velikan

Nekadašnji trener Borussije Dortmund, s kojom je 2024. godine igrao finale Lige prvaka protiv Real Madrida, naslijedit će Ernesta Valverdea na klupi slavnog španjolskog kluba.

Terzić, 43-godišnji stručnjak bosanskohercegovačkih korijena, vodit će Athletic Bilbao sljedeće dvije sezone. Iz kluba su poručili da će službeno predstavljanje novog trenera biti održano nakon završetka aktualne sezone La Lige.

Riječ je o treneru koji iza sebe ima veliko iskustvo rada na najvišoj razini, ponajprije kroz dva mandata na klupi Borussije Dortmund. Jedno vrijeme se čak spominjao i kao kandidat za preuzimanje Dinama.

Terzić je s dortmundskim klubom 2021. osvojio DFB-Pokal, dok je 2023. bio nadomak naslova prvaka Njemačke. Posebno se pamti i prošlosezonski plasman Borussije Dortmund u finale Lige prvaka, u kojem je Real Madrid bio uspješniji. Sada ga čeka novi izazov u Španjolskoj, gdje će preuzeti jedan od najposebnijih klubova europskog nogometa.