Pobijedio Atletico, ali ispao iz Lige prvaka: Evo što je rekao Igor Tudor

Iako su Spursi pred svojim navijačima odigrali jednu od najboljih utakmica u posljednje vrijeme, europska priča za ovu sezonu time je završena.

Nakon susreta oglasio se Igor Tudor, koji nije skrivao kako su emocije nakon ovakvog raspleta - podijeljene.

'Osjećaji su pomiješani. Nije vam drago kada ne prođete dalje, ali odigrali smo jako dobru utakmicu. Na terenu se osjetila posebna energija, zajedno s navijačima koji su od prve minute bili uz momčad', rekao je Tudor.

Posebno je pohvalio svoje igrače i njihov pristup.

'Čestitam igračima. Bilo je puno pozitivnih stvari - angažman, trka, borba... sve ono što želimo vidjeti', dodao je.

'Navijači su prepoznali što smo dali'

Tudor je istaknuo koliko mu je značila podrška s tribina.

'Energija je bila odlična od prve minute, a navijači su prepoznali da je momčad dala sve od početka do kraja. Bili su uz nas i to je bilo zaista lijepo, hvala im na tome', poručio je.

Naglasio je i napredak momčadi u posljednjim utakmicama.

'Igrači su vjerovali i to se vidjelo na terenu. U posljednje dvije utakmice napravili smo iskorak i to je jako važno u ovom trenutku', rekao je.

Fokus na nastavak sezone

Pred Tottenhamom je sada nastavak borbe u domaćem prvenstvu, a Tudor je već okrenut idućem izazovu.

'Čeka nas važna utakmica u nedjelju protiv Nottingham Foresta, ali ona neće ništa odlučiti. O svemu će se odlučivati u posljednje tri utakmice', istaknuo je.

'Europa? Zašto ne uskoro'

Na pitanje kada Tottenham može ponovno očekivati europske nastupe, Tudor je bio jasan.

'Ne sljedeće godine, nego one nakon toga. Zašto ne? Osvajanje trofeja prošle sezone dalo je igračima samopouzdanje, a iskustvo igranja u Europi čini veliku razliku', rekao je.

Otkrio je i koliko je momčad bila oslabljena u ovom susretu.

'Danas smo praktički imali 11 igrača i na klupi samo jednog - Dansa. Bergvall, Udogie i Gallagher mogli su igrati samo 20 minuta prema preporuci liječnika. To dodatno daje vrijednost ovoj pobjedi', zaključio je Tudor.