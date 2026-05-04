SVE VODI PREMA TOME

Pala odluka na Poljudu: Važan igrač Hajduka dobit će novi ugovor

N.M

04.05.2026 u 10:01

NK Hajduk
NK Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U derbi utakmici 33. kola SuperSport HNL-a nogometaši splitskog Hajduka su na svom Poljudu, nakon preokreta, pobijedili Varaždin s 3:1.

Varaždin je poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo sedam minuta kasnije ponovno je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1:1. Preokret je uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Rokas Pukštas bio strijelac za 2:1. Konačnih 3:1 postavio je Bamba golom u 95. minuti.

vezane vijesti

Osim pobjede, čini se da je Hajduk riješio i pitanje ugovora važnog igrača. Naime, kako navode 24sata, Dario Melnjak trebao bi potpisati novi ugovor sa Splićanima.

Preostalo je još riješiti nekoliko detalja, no prema svemu sudeći, rasplet ide u pozitivnom smjeru. Dario Melnjak mogao bi i dalje ostati važan dio Hajdukove svlačionice, a njegov ostanak na Poljudu imao bi posebnu težinu i zbog svega što je u proteklih pet godina dao splitskom klubu.

Melnjak je na Poljud stigao prije pet godina i vrlo brzo osvojio simpatije navijača. Od prvog dana nametnuo se dobrim igrama, profesionalnim pristupom i ponašanjem izvan terena, zbog čega je postao jedan od igrača kojima je Torcida posebno vjerovala.

Junak dva finala Kupa

Prije teške ozljede koljena i operacije bio je praktički nezamjenjiv na lijevom beku. Navijači Hajduka osobito pamte njegove velike utakmice u finalima Kupa. Protiv Rijeke na Poljudu zabio je dva gola, a protiv Šibenika u Rijeci još jedan, čime se prometnuo u jednog od junaka Hajdukovih trofejnih sezona.

No početkom sezone 2023./'24. uslijedio je težak udarac. Melnjak je ozlijedio križne ligamente koljena, nakon čega su operacija i dug oporavak trajali gotovo do kraja sezone. Povratak na teren nije bio jednostavan. Prošle sezone ponovno je konkurirao za momčad, ali je uglavnom dijelio minutažu s Diallom, dok je ove sezone češće bio u drugom planu iza mladog Šimuna Hrgovića.

Odlazak Hrgovića mogao bi promijeniti njegov status

Hrgović je u klubu bio označen kao važan projekt - igrač od kojeg se očekivalo puno i na terenu i na tržištu. U slučaju njegova odlaska u inozemstvo, Melnjak bi ponovno mogao izbiti u prvi plan i vratiti se u status standardnog prvotimca. To bi mu svakako bio dodatni motiv za ostanak na Poljudu.

U pet sezona u dresu Hajduka Melnjak je skupio 156 nastupa, postigao 15 golova i upisao 14 asistencija. Još važnije, svojim je igrama, karakterom i odnosom prema klubu postao jedan od miljenika navijača.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE VODI PREMA TOME

SVE VODI PREMA TOME

Pala odluka na Poljudu: Važan igrač Hajduka dobit će novi ugovor
TRANSFER SAGA

TRANSFER SAGA

Dinamo odbio 12 milijuna eura za ključnog igrača: Evo koji velikan je zainteresiran
JEDNOSTAVNO JE

JEDNOSTAVNO JE

Komentari u čudu kako igrač Hajduka nije u zaleđu: Evo što kažu pravila

najpopularnije

Još vijesti