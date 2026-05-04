Pala odluka na Poljudu: Važan igrač Hajduka dobit će novi ugovor

Varaždin je poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo sedam minuta kasnije ponovno je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1:1. Preokret je uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Rokas Pukštas bio strijelac za 2:1. Konačnih 3:1 postavio je Bamba golom u 95. minuti.

Osim pobjede, čini se da je Hajduk riješio i pitanje ugovora važnog igrača. Naime, kako navode 24sata, Dario Melnjak trebao bi potpisati novi ugovor sa Splićanima.

Preostalo je još riješiti nekoliko detalja, no prema svemu sudeći, rasplet ide u pozitivnom smjeru. Dario Melnjak mogao bi i dalje ostati važan dio Hajdukove svlačionice, a njegov ostanak na Poljudu imao bi posebnu težinu i zbog svega što je u proteklih pet godina dao splitskom klubu.

Melnjak je na Poljud stigao prije pet godina i vrlo brzo osvojio simpatije navijača. Od prvog dana nametnuo se dobrim igrama, profesionalnim pristupom i ponašanjem izvan terena, zbog čega je postao jedan od igrača kojima je Torcida posebno vjerovala.

Junak dva finala Kupa

Prije teške ozljede koljena i operacije bio je praktički nezamjenjiv na lijevom beku. Navijači Hajduka osobito pamte njegove velike utakmice u finalima Kupa. Protiv Rijeke na Poljudu zabio je dva gola, a protiv Šibenika u Rijeci još jedan, čime se prometnuo u jednog od junaka Hajdukovih trofejnih sezona.

No početkom sezone 2023./'24. uslijedio je težak udarac. Melnjak je ozlijedio križne ligamente koljena, nakon čega su operacija i dug oporavak trajali gotovo do kraja sezone. Povratak na teren nije bio jednostavan. Prošle sezone ponovno je konkurirao za momčad, ali je uglavnom dijelio minutažu s Diallom, dok je ove sezone češće bio u drugom planu iza mladog Šimuna Hrgovića.

Odlazak Hrgovića mogao bi promijeniti njegov status

Hrgović je u klubu bio označen kao važan projekt - igrač od kojeg se očekivalo puno i na terenu i na tržištu. U slučaju njegova odlaska u inozemstvo, Melnjak bi ponovno mogao izbiti u prvi plan i vratiti se u status standardnog prvotimca. To bi mu svakako bio dodatni motiv za ostanak na Poljudu.

U pet sezona u dresu Hajduka Melnjak je skupio 156 nastupa, postigao 15 golova i upisao 14 asistencija. Još važnije, svojim je igrama, karakterom i odnosom prema klubu postao jedan od miljenika navijača.