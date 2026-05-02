Lando Norris pobjednik sprinta u Miamiju

I.Ž./Hina

02.05.2026 u 20:16

Lando Norris McLaren
Lando Norris McLaren Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA
Svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris (McLaren) pobjednik je subotnjeg sprinta u Miamiju, gdje je iskoristio najbolju startnu poziciju te je od prvog do zadnjeg metra utrke od 19 krugova proveo na vodećoj poziciji

Bio je to dobar nastup za McLaren koji je došao do maksimalnog broja bodova, jer je drugo mjesto osvojio Australac Oscar Piastri.

Dvojcu McLarena se na postolju pridružio Charles Leclerc (Ferrari).

Iako je ciljem prošao kao četvrti, vodeći u ukupnom redoslijedu vozača nakon tri utrke Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) je na kraju završio na šestoj poziciji, jer je zaradio vremensku kaznu od pet sekundi. Tako ga je na četvrtom mjestu zamijenio momčadski kolega George Russell, a na peto mjesto je promoviran Max Verstappen (Red Bull).

Bodove su još osvojili Lewis Hamilton (Ferrari) i Pierre Gasly (Alpine).

Antonelli se zadržao na vodećoj poziciji sa 75 bodova, a 68 je prikupio Russell. Treći je Leclerc s 55 bodova.

U subotu su na rasporedu i kvalifikacije za nedjeljnu Veliku nagradu, a započet će u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu.

