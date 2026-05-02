Lando Norris stigao do najbolje startne pozicije za sprint u Miamiju

S.Š. / Hina

02.05.2026 u 07:12

Lando Norris Izvor: EPA / Autor: FRANCK ROBICHON
Aktualni svjetski prvak u formuli 1 Britanac Lando Norris (McLaren) ostvario je najbolje vrijeme (1:27.869 minuta) u kvalifikacijama za subotnju sprint-utrku na Velikoj nagradi Miamija.

Norris je bio jedini koji je uspio proći krug za manje od 1:28 minuta, a najviše mu se približio vodeći u ukupnom redoslijedu nakon tri utrke, mladi Talijan Kimi Antonelli (Mercedes), koji je bio sporiji za 222 tisućinke.

U drugom redu će biti Australac Oscar Piastri (McLaren) i Monačanin Charles Leclerc (Ferrari), dok su se za treći startni red izborili Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) i Britanac George Russell (Mercedes).

Subotnji start sprint-utrke je u 18 sati, a od 22 sata će se vozači boriti za startne pozicije na nedjeljnoj glavnoj utrci, koja će također započeti u 22 sata.

Velika nagrada Miamija dolazi nakon prisilne jednomjesečne stanke u Svjetskom prvenstvu formule 1 uzrokovane ratom na Bliskom istoku, zbog kojeg su morale biti otkazane dvije utrke, Velika nagrada Bahreina i Velika nagrada Saudijske Arabije.

