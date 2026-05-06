Nikada se ovo nije dogodilo u Ligi prvaka: Večeras bi mogao pasti rekord iz 2000.

Naime, prvi put u povijesti Lige prvaka međusobno igraju dvije momčadi koje su u jednoj sezoni zabile više od 40 golova. PSG je trenutačno na 43 pogotka, dok je Bayern stigao do 42.

Time su se obje momčadi opasno približile rekordu Barcelone iz sezone 1999./2000., kada je katalonski velikan postigao čak 45 pogodaka u jednoj kampanji Lige prvaka.

S obzirom na napadačku moć obje momčadi i stil igre koji forsiraju, rekord Barcelone sada je ozbiljno ugrožen. PSG-u trebaju još tri gola da postavi povijesni učinak, dok bi Bayern do rekorda mogao s četiri pogotka.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Barcelonin rekord stajao netaknut čak 26 godina. Katalonci su tada odigrali 16 utakmica, a PSG-u i Bayernu će večeras ovo biti 16. susret ove sezone u najjačem klupskom natjecanju.

Francuzi brane gol prednosti iz prve utakmice, a u finalu boljeg čeka Arsenal.