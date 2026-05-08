Lončarević iznenadio najavom derbija: 'Dinamo je u donekle podređenom položaju'

Dinamo i Hajduk u subotu od 16 sati na Maksimiru igraju derbi 34. kola uz prijenos na MAXSportu.
Zagrebački klub je već osigurao naslov prvaka, dok Hajduk ne može pasti ispod drugog mjesta.
'Trebamo pričekati i vidjeti početak utakmice, ali ne vjerujem da će biti mlako. Očekujem normalan derbi s puno tenzija i trzavica, osobito kada gledamo prijašnje utakmice', poručio je legendarni trener Ilija Lončarević za Net.hr.
Iznio je jednu zanimljivu tezu.
'Čak bih rekao kako je Dinamo u donekle podređenom položaju uzme li se u obzir igre Hajduka i stanje u momčadi Dinama. No, napominjem - nijedna momčad nema plan ući u utakmicu i braniti se.'
Zadnju domaću pobjedu Dinamu u derbijima donio je Ante Čačić 26. veljače 2023. godine kada je sa četiri komada ispratio Hajduk Ivana Leke.