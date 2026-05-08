Lončarević iznenadio najavom derbija: 'Dinamo je u donekle podređenom položaju'

Zagrebački klub je već osigurao naslov prvaka, dok Hajduk ne može pasti ispod drugog mjesta.

'Trebamo pričekati i vidjeti početak utakmice, ali ne vjerujem da će biti mlako. Očekujem normalan derbi s puno tenzija i trzavica, osobito kada gledamo prijašnje utakmice', poručio je legendarni trener Ilija Lončarević za Net.hr.

Iznio je jednu zanimljivu tezu.

'Čak bih rekao kako je Dinamo u donekle podređenom položaju uzme li se u obzir igre Hajduka i stanje u momčadi Dinama. No, napominjem - nijedna momčad nema plan ući u utakmicu i braniti se.'

Zadnju domaću pobjedu Dinamu u derbijima donio je Ante Čačić 26. veljače 2023. godine kada je sa četiri komada ispratio Hajduk Ivana Leke.