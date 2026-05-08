Bivši Dinamov golman zapalio društvene mreže spornom objavom s Poljuda

Filip Lončarić (39) bio je Dinamov golman od 2005. do 2012. godine, a danas je trener golmana u Kustošiji.
Juniori Hajduka i Kustošije odigrali su prekjučer na Poljudu 3:3, a Lončarić je nakon utakmice objavio neobičan story na Instagramu.
Sjedeći na klupi za igrače na poljudskom travnjaku, Lončarić je uslikao naljepnicu Bad Blue Boysa uz komentar 'Find me if you can'.
Objava se proširila društvenim mrežama uz brojne kritike. Navijačke provokacije uobičajena su stvar, ali sporno je što je Lončarić došao na Poljud kao službena osoba natjecanja pod okriljem HNS-a pa takva objava možda nije bila najpametniji potez.