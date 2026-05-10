Jesmo li dobili gol godine? Pogledajte najljepši pogodak u povijesti Old Firma

Na Celtic Parku vidjeli smo pogodak koji se ne zaboravlja. Lopta je ostala u kaznenom prostoru nakon neuspješnog pokušaja obrane Rangersa, a Maeda je prvo podigao loptu sam sebi, a zatim spektakularnim škaricama pogodio dijagonalno u mrežu.

Bio je to trenutak čiste akrobacije i nogometne umjetnosti - gol koji se može gledati iznova i iznova.

Maeda preokrenuo Old Firm

Rangers je poveo preko Mikeyja Moorea, mladog igrača Tottenhama na posudbi, nakon što je iskoristio odbijenu loptu i pogodio za vodstvo gostiju.

Celtic se vratio preko Hyun-jun Yanga, koji je u gužvi pred golom pronašao put do mreže. Pogodak se provjeravao u VAR sobi zbog mogućeg ometanja vratara Jacka Butlanda, ali je na kraju priznat.

U drugom poluvremenu pozornicu je preuzeo Maeda.

Najprije je pogodio nakon ubačaja Kierana Tierneyja, a samo nekoliko minuta kasnije zabio majstoriju koja je zapalila Celtic Park i dodatno zakomplicirala borbu za naslov.

Celtic još živi u utrci za titulu

Pobjedom protiv Rangersa Celtic je ostao u igri za naslov prvaka Škotske i dodatno pritisnuo vodeći Hearts.

Rangers je ovim porazom praktički ostao bez šansi za titulu, dok će se Celtic do kraja sezone nadati kiksu Heartsa i vlastitom savršenom završetku.

No što god se dogodi u borbi za naslov, jedan trenutak iz ovog Old Firma već je osigurao mjesto u povijesti - Maedine škarice za pamćenje.