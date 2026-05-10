Kakav majstor! Pogledajte kako je čudesni Vušković zabio iz slobodnjaka

Za hrvatske navijače to je bilo posebno zanimljivo zbog sraza Igora Matanovića i Luke Vuškovića . U susretu dvojice hrvatskih reprezentativaca, bolje je počeo napadač.

Igrala se 16. minuta kada je Igor Matanović zabio desnom nogom i tako poništio gol Bakeryja Jatte samo dvije minute ranije. Sjajno se ubacio ispred stopera i pospremio krasan ubačaj.

No, Vušković nije dozvolio da na tome ostane. Fantastični mladi stoper iznenadio je golmana i pucao iz slobodnjaka po podu u njegov bliži kut. Uhvatio je golmana, koji je mogao bolje reagirati, na krivoj nozi i vratio prednost svojoj momčadi. To je strastveno proslavio skidajući dres prema domaćoj publici. Kasnije je Fabio Baldé povisio na 3-1.

Vuškoviću je ovo već 6. gol u Bundesligi, a ovaj posljednji pogledajte OVDJE.