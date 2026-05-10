belgijska liga

Ivan Leko nadomak je titule: Pogledajte što je poručio uoči odlučujuće bitke

M.Š

10.05.2026 u 16:44

Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ
Ivan Leko nastavlja sjajan niz na klupi Club Bruggea.

Njegova momčad svladala je STVV 2:0 u doigravanju za prvaka belgijskog prvenstva i tako dodatno učvrstila poziciju u borbi za naslov.

Leko je nakon utakmice bio vrlo zadovoljan, ali i dovoljno zahtjevan da pronađe jednu zamjerku: 'Znali smo unaprijed da je to utakmica između dvije momčadi koje vole napadati. STVV je također dobro počeo, s puno kretanja, pa nam nije bilo lako. Ali kada vidim trud i kvalitetu svoje momčadi, to je jako lijepo', rekao je Leko pa poentirao:

'Donijeli smo puno energije i kvalitete na lopti, pokazali stabilnost, vršili velik pritisak i nismo im dali vremena da igraju nogomet. To izgleda superofenzivno i riskantno, ali nije tako. Kada svi igrači idu do kraja, to je teško zaustaviti. Jedini minus je to što smo zabili premalo golova. Zapravo je trebalo biti 5:0 ili 6:0', poručio je Leko.

Club Brugge je u završnicu prvenstva ušao u velikom ritmu, a Leko je sada u situaciji da naslov ima u svojim rukama. Ipak, nakon pobjede protiv STVV-a nije želio otići predaleko u prognozama: 'Prije mjesec dana svi bi potpisali da smo u ovom trenutku vodeći. Sada možemo kratko uživati u ovoj pobjedi, ali od sutra je potpuni fokus na sljedećoj nedjelji', rekao je.

Sljedeći veliki ispit za Leku i Club Brugge bit će derbi protiv Union SG-a. Upravo je taj dvoboj hrvatski trener označio kao moguću utakmicu odluke u borbi za naslov: 'To je utakmica koja bi mogla odlučiti naslov, dakle apsolutno finale. Igramo kod kuće i znamo da je ovdje na stadionu Jan Breydel uvijek posebno. Na dobrom terenu, s navijačima iza nas, učinit ćemo sve da pobijedimo. To bi bilo sjajno, ali ako Union SG pobijedi, prvi ću im čestitati', kazao je Leko.

Pitali su ga i može li Club Brugge imati prednost zbog toga što Union SG prije međusobnog dvoboja igra finale Kupa. Leko je to odmah odbacio: 'Je li za nas prednost to što oni u četvrtak još igraju finale Kupa? Ne, ne mislim tako. To je toliko važna utakmica da fokus dolazi automatski. Tada to ne osjećaš u nogama', zaključio je hrvatski trener.

Leko je tako došao nadomak velikog uspjeha. Club Brugge je u sjajnoj poziciji, a pred njim je utakmica koja bi hrvatskom treneru mogla donijeti jedan od najvećih trenutaka karijere.

Kultni stadion se naklonio Vuškoviću: Pogledajte scene za naježiti se
Nakon današnjeg čuda Njemačka se klanja Luki Vuškoviću: Evo što pišu
Kakav majstor! Pogledajte kako je čudesni Vušković zabio iz slobodnjaka

