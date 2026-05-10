Mourinho se napokon oglasio o Realu i sve zbunio: Što se zapravo događa?

No sada se oglasio i sam Mourinho.

Portugalac je nakon brojnih špekulacija prvi put javno odgovorio na pitanje preuzima li Real Madrid i poručio da nikakvih kontakata zasad nije bilo.

'Nisam imao nikakav kontakt'

Mourinho tvrdi da nije razgovarao ni s Perezom ni s bilo kim iz uprave kraljevskog kluba.

'Nisam imao nikakav kontakt s bilo kim. Ni s predsjednikom ni s bilo kim iz uprave Real Madrida', rekao je Mourinho.

Potom je dodatno naglasio da je trenutačno potpuno fokusiran na Benficu.

'Ne razgovaram ni s kim. Nije bilo nikakvog kontakta s Realom. Neće ga ni biti sve do posljednje prvenstvene utakmice protiv Estorila', poručio je Portugalac.

Španjolci i dalje ne odustaju

Iako je Mourinho javno odbacio priče o kontaktima, španjolski mediji i dalje tvrde da je njegov povratak u Madrid vrlo realna opcija.

Posljednjih dana pisalo se da je Florentino Perez spreman vratiti trenera koji dobro poznaje pritisak Santiago Bernabeua i koji bi, prema tim informacijama, trebao dobiti zadatak smiriti svlačionicu i razbiti klanove unutar momčadi.

Mourinho, barem javno, zasad ne želi ulaziti u tu priču.

Njegova poruka bila je jasna - do kraja sezone misli samo na Benficu. No u Madridu se i dalje čeka rasplet koji bi mogao potpuno promijeniti Realovo ljeto.