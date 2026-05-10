Mourinho se napokon oglasio o Realu i sve zbunio: Što se zapravo događa?

Jose Mourinho posljednjih je dana ponovno u središtu velike madridske priče. Španjolski mediji tvrde da je njegov povratak na klupu Real Madrida sve bliže, da kontakti već traju i da Florentino Perez u njemu vidi čovjeka koji bi trebao vratiti red u svlačionicu nakon turbulentne sezone.
No sada se oglasio i sam Mourinho.
Portugalac je nakon brojnih špekulacija prvi put javno odgovorio na pitanje preuzima li Real Madrid i poručio da nikakvih kontakata zasad nije bilo.
'Nisam imao nikakav kontakt'
Mourinho tvrdi da nije razgovarao ni s Perezom ni s bilo kim iz uprave kraljevskog kluba.
'Nisam imao nikakav kontakt s bilo kim. Ni s predsjednikom ni s bilo kim iz uprave Real Madrida', rekao je Mourinho.
Potom je dodatno naglasio da je trenutačno potpuno fokusiran na Benficu.
'Ne razgovaram ni s kim. Nije bilo nikakvog kontakta s Realom. Neće ga ni biti sve do posljednje prvenstvene utakmice protiv Estorila', poručio je Portugalac.
Španjolci i dalje ne odustaju
Iako je Mourinho javno odbacio priče o kontaktima, španjolski mediji i dalje tvrde da je njegov povratak u Madrid vrlo realna opcija.
Posljednjih dana pisalo se da je Florentino Perez spreman vratiti trenera koji dobro poznaje pritisak Santiago Bernabeua i koji bi, prema tim informacijama, trebao dobiti zadatak smiriti svlačionicu i razbiti klanove unutar momčadi.
Mourinho, barem javno, zasad ne želi ulaziti u tu priču.
Njegova poruka bila je jasna - do kraja sezone misli samo na Benficu. No u Madridu se i dalje čeka rasplet koji bi mogao potpuno promijeniti Realovo ljeto.