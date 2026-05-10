drama u realu

Mourinho se napokon oglasio o Realu i sve zbunio: Što se zapravo događa?

S.Č.

10.05.2026 u 16:53

Jose Mourinho
Jose Mourinho Izvor: EPA / Autor: ANTONIO COTRIM
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Jose Mourinho posljednjih je dana ponovno u središtu velike madridske priče. Španjolski mediji tvrde da je njegov povratak na klupu Real Madrida sve bliže, da kontakti već traju i da Florentino Perez u njemu vidi čovjeka koji bi trebao vratiti red u svlačionicu nakon turbulentne sezone.

No sada se oglasio i sam Mourinho.

Portugalac je nakon brojnih špekulacija prvi put javno odgovorio na pitanje preuzima li Real Madrid i poručio da nikakvih kontakata zasad nije bilo.

'Nisam imao nikakav kontakt'

Mourinho tvrdi da nije razgovarao ni s Perezom ni s bilo kim iz uprave kraljevskog kluba.

'Nisam imao nikakav kontakt s bilo kim. Ni s predsjednikom ni s bilo kim iz uprave Real Madrida', rekao je Mourinho.

Potom je dodatno naglasio da je trenutačno potpuno fokusiran na Benficu.

'Ne razgovaram ni s kim. Nije bilo nikakvog kontakta s Realom. Neće ga ni biti sve do posljednje prvenstvene utakmice protiv Estorila', poručio je Portugalac.

Španjolci i dalje ne odustaju

Iako je Mourinho javno odbacio priče o kontaktima, španjolski mediji i dalje tvrde da je njegov povratak u Madrid vrlo realna opcija.

Posljednjih dana pisalo se da je Florentino Perez spreman vratiti trenera koji dobro poznaje pritisak Santiago Bernabeua i koji bi, prema tim informacijama, trebao dobiti zadatak smiriti svlačionicu i razbiti klanove unutar momčadi.

Mourinho, barem javno, zasad ne želi ulaziti u tu priču.

Njegova poruka bila je jasna - do kraja sezone misli samo na Benficu. No u Madridu se i dalje čeka rasplet koji bi mogao potpuno promijeniti Realovo ljeto.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
predivno

predivno

Kultni stadion se naklonio Vuškoviću: Pogledajte scene za naježiti se
kakav kralj

kakav kralj

Nakon današnjeg čuda Njemačka se klanja Luki Vuškoviću: Evo što pišu
fenomen

fenomen

Kakav majstor! Pogledajte kako je čudesni Vušković zabio iz slobodnjaka

najpopularnije

Još vijesti