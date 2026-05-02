Procurio sastav Dinama! Najskuplji igrač Modrih napokon će krenuti od prve minute

Novi prvak Dinamo danas od 16 sati (MAXSport, MAXtv) gostuje kod Gorice u utakmici koja za Modre više nema rezultatski značaj. Naslov je osiguran, ali sezona za zagrebački klub još nije završila. Dapače, ono najvažnije tek slijedi - derbi s Hajdukom idućeg vikenda i finale Kupa, dvije utakmice koje bi mogle potpuno zaokružiti sezonu.

Baš zato trener Modrih Mario Kovačević u Veliku Gorici stiže s drugačijim izazovom. Više nije riječ samo o osvajanju bodova, nego o tempiranju forme, očuvanju svježine najvažnijih igrača i traženju najboljih rješenja za ono što dolazi. Zbog toga je vrlo izgledno da će Dinamo danas protiv Gorice istrčati u kombiniranom sastavu.

Trener Modrih već je najavio da će priliku dobiti i oni koji su u posljednje vrijeme manje igrali, a to otvara prostor i za poneko novo lice, ali i za igrače koji čekaju ozbiljniju minutažu u završnici sezone.

'Sad nam je obaveza jedna da nastavimo dalje pobjednički igrati. Prvo je utakmica protiv Gorice, koja neće biti lagana, ali mi se spremamo da i tu utakmicu pobijedimo. Ono što je dobro u ovom trenutku jest da nas čekaju finale Kupa i derbi s Hajdukom. Još je puno utakmica, vjerujem da su neki igrači željni minuta', kazao je Kovačević.

U cijeloj toj priči posebno je zanimljivo pitanje sastava veznog reda. Zajc je zbog ozljede izvan kadra, neki igrači imaju manjih problema, a upravo bi to moglo otvoriti prostor da se od prve minute napokon pojavi i Ismaël Bennacer koji se potpuno oporavio nakon ozljede. U susretu bez velikog rezultatskog imperativa, ali s dovoljno natjecateljske važnosti, Kovačević bi upravo Bennaceru mogao dati ulogu od prve minute i pokušati iz njega izvući ono što bi Dinamu moglo trebati u završnom dijelu sezone.

Tako bi mogući sastav Dinama za susret s Goricom trebao izgledati ovako:

Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Bennacer (Vidović) - Lisica, Beljo, Hoxha

No, i dalje Kovačević ima dovoljno prostora i za neke druge kombinacije pa će biti posebno zanimljivo vidjeti kakvu će momčad Dinamov trener poslati na teren. S jedne strane želi nastaviti pobjednički ritam i ne dopustiti opuštanje nakon osvojenog naslova, a s druge mora paziti da najvažniji aduti ostanu svježi i spremni za dvoboje koji nose najveći ulog.

Nije nevažno ni to da su neki od Dinamovih igrača u opasnosti zbog kartona - tako bi sljedeće kolo (Hajduk) u slučaju žutog kartona propustili Valinčić, McKenna, Dominguez, Hoxha i Beljo pa će neke od njih Kovačević sigurno dozirati ili potpuno odmoriti. No, Beljo bi ipak trebao igrati zbog mogućeg rušenja rekorda...