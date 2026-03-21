Hrvatski rukometaši danas se vraćaju na teren: Evo gdje gledati utakmicu

Utakmicu će prenositi RTL, a jedno je već sada jasno - interesa za reprezentaciju ne manjka jer je osječka dvorana odavno rasprodana. U taboru hrvatske reprezentacije vlada odlično raspoloženje, što i ne čudi nakon nekoliko ugodnih dana provedenih u Zadru.

Premda vijesti o problemima s ozljedama uoči okupljanja nisu bile nimalo ohrabrujuće, dodatni razlog za optimizam donijela je upravo prva utakmica protiv Švicarske. Sigurdsson je u tom susretu priliku dao svim 17 igrača koje je imao na raspolaganju, a posebno veseli podatak da se čak 12 reprezentativaca upisalo među strijelce.

Pohvale zaslužuje i potez Hrvatskog rukometnog saveza, koji je u Zadru organizirao otvoreni trening i druženje reprezentativaca s navijačima u središtu grada. Dijelili su se autogrami, fotografiralo se sa simpatizerima, a cijeli je događaj dodatno učvrstio vezu između reprezentacije i publike.

Sada Hrvatsku čeka novo iskušenje, ovoga puta u Osijeku. Ne samo rezultatsko, nego i navijačko. Slavonska publika već je mnogo puta pokazala koliko zna nositi reprezentaciju, a rasprodani Gradski vrt najbolja je potvrda da će izabranici Dagura Sigurdssona i ovaj put imati snažnu podršku s tribina. Pred srčanom osječkom publikom Hrvatska ima priliku potvrditi dobar dojam iz Zadra i nastaviti graditi optimizam uoči onoga što slijedi.