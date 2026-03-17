Francuzi oduševljeni Vahinim povratkom: 'On je heroj, preživio je rat na Balkanu'

Bosanskohercegovački stručnjak u petak je i službeno predstavljen kao novi trener Nantesa, čime se vratio među Kanarince, klub koji dobro poznaje i u kojem je već ostavio dubok trag. Njegov povratak izazvao je velik interes u Francuskoj, a dok su ga neki, poput bivšeg nogometaša Jeromea Rothena, dočekali s dozom skepse, drugi smatraju da je upravo Halilhodžić ono što Nantesu u ovom trenutku najviše treba.

Klub se nalazi u vrlo teškoj situaciji. Nantes je dosad osvojio samo 17 bodova i do kraja sezone čeka ga devet utakmica u kojima će morati odigrati gotovo bez pogreške želi li izbjeći ispadanje. U takvim okolnostima uprava je posegnula za trenerom koji je godinama gradio reputaciju čovjeka za najteže misije.

Jedan od onih koji su posebno emotivno dočekali Vahin povratak bio je francuski komentator Yoann Riou.

'Njegov povratak u francusku ligu je izvanredan. Taj čovjek je heroj. Ne samo nogometa ili sporta, nego života. Preživio je rat na Balkanu. To je netko tko je duboko patio. To nadilazi sport. Nadam se da će mladi igrači u njegovoj momčadi shvatiti što znači imati takvog trenera uz sebe. Učit će o životu, o nogometu', poručio je Riou.

Sličnog je stava i Olivier Brossard iz France Footballa, koji također vjeruje da će Halilhodžićev povratak donijeti posebnu energiju francuskom prvenstvu.

'Bilo mi je zadovoljstvo ponovno ga vidjeti. Zapravo prema njemu gajim posebnu naklonost. Mislim da Ligue 1 treba takve karaktere, a Vahid Halilhodžić je upravo to. On je figura koja nadilazi generacije. Svi ga poznaju, i mladi i stari. On je čovjek istinske radne etike. Već je jednom uspio spasiti Nantes. Kad je preuzeo Lille, bili su pri dnu Ligue 2, a on ih je uspio vratiti gore', rekao je Brossard.

Takve riječi ne čude ako se pogleda Halilhodžićeva trenerska biografija. Bivši nogometaš Veleža iza sebe ima bogatu i respektabilnu karijeru, a velik dio nje gradio je upravo u Francuskoj, gdje je vodio Nantes, Lille, PSG i Rennes.

Osim klupskih uspjeha, trag je ostavio i kao izbornik. S Dinamom je osvojio naslov prvaka Hrvatske, a posebno je impresivan bio na reprezentativnoj razini. Čak četiri reprezentacije uspio je odvesti na Svjetsko prvenstvo - Alžir, Japan, Obalu Bjelokosti i Maroko - no na samom turniru vodio je samo Alžir.

Halilhodžić je tijekom karijere stekao status stručnjaka koji zna kako probuditi momčad kad je najteže. Upravo zato u Francuskoj mnogi vjeruju da Nantes u borbi za ostanak nije mogao dobiti prikladnijeg čovjeka. Njegov autoritet, iskustvo i beskompromisan pristup mogli bi biti ono što će klub izvući iz ponora.

Novi debi na klupi Nantesa Vahu čeka 22. ožujka, kada Kanarinci dočekuju Strasbourg. Bit će to odmah utakmica velikog pritiska i još veće važnosti - a u Nantesu se nadaju da bi upravo Halilhodžić ponovno mogao napraviti ono po čemu je godinama poznat: izvesti malo nogometno čudo.