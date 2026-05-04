Dinamo odustao od jednog napadača, ali već cilja novu mladu zvijezdu SHNL-a

Barić je ove sezone skupio sedam nastupa za seniorsku momčad Osijeka, a dodatne minute dobio je i u juniorskoj konkurenciji, gdje je u četiri utakmice zabio tri gola.

Radi se o napadaču rođenom u Vinkovcima koji već sada ima i reprezentativni status.

Standardni je član hrvatske U-19 reprezentacije, za koju je zabio četiri pogotka. Posebno se istaknuo u ključnim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, gdje je postigao dva gola i pomogao izboriti nastup na turniru koji se u lipnju igra u Walesu.

Plan za razvoj kroz Dinamo II

Zašto je Barić zanimljiv Dinamu? Prije svega zbog potencijala, piše Večernji, ali i situacije s ugovorom, koji mu s Osijekom traje do 2027. godine.

U Maksimiru ga, prema svemu sudeći, vide kao projekt za razvoj. Plan je da bi mogao biti priključen Dinamu II, koji će sljedeće sezone igrati u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Tamo bi dobio kontinuitet i priliku za napredak, uz mogućnost da se kroz vrijeme nametne i prvoj momčadi.

Takav potez imao bi smisla i za igrača i za klub, no ključnu riječ u cijeloj priči ipak će imati Osijek, koji mora odlučiti želi li se odreći jednog od svojih najperspektivnijih mladih napadača.