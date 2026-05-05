Drama u Realu: Igrači nezadovoljni Mbappeom, Benzema javno stao uz Viniciusa

Real Madrid je u gostima slavio protiv Espanyola rezultatom 2:0, a junak susreta bio je Vinicius Junior koji je postigao oba pogotka i odigrao jednu od najboljih utakmica sezone.

'Kraljevi' su na tom gostovanju bili oslabljeni jer Mbappe nije konkurirao zbog ozljede, no unatoč tome do pobjede su stigli lakše nego što se očekivalo. Tako su zadržali kakvu-takvu nadu da se mogu uključiti u utrku za naslov i sustići Barcelonu.

Ipak, u prvi plan ponovno je iskočio francuski napadač. Posljednjih dana sve su glasnije špekulacije da u klubu postoji nezadovoljstvo njegovim ponašanjem, posebno nakon odluke da otputuje na odmor u Italiju dok se oporavlja od ozljede. Navodno je takav potez izazvao negodovanje unutar svlačionice.

Benzemina poruka zapalila mreže

Dodatno ulje na vatru dolilo je ono što se događalo na društvenim mrežama nakon utakmice. Ugledna Marca istaknula je kako su komentari ispod objave Viniciusa Juniora otvorili nova pitanja o atmosferi u momčadi.

Posebno se izdvojio Karim Benzema koji je Brazilcu poručio: 'Broj jedan', jasno dajući do znanja koga vidi kao glavnu zvijezdu Reala. Taj potez mnogi tumače kao poruku koja se Mbappeu sigurno neće svidjeti.

Među prvima se oglasio i Jude Bellingham koji je ostavio kratak komentar: 'Brat'.

Sve to dodatno je potaknulo nagađanja da se Mbappe još uvijek nije u potpunosti uklopio u momčad, dok dio navijača i medija vjeruje da unutar ekipe već postoje podjele.