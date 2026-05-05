Pioniri, kadeti i juniori igraju finala Kupa: Budućnost hrvatskog nogometa gledajte na MAXSportu

Trilogiju finala u kojem će se trofej Kupa dodijeliti u pionirima, kadetima i juniorima, otvorit će kadeti. Od 11 sati će snage u finalu te kategorije odmjeriti Osijek i Rudeš.

Riječ je o srazu između Osijeka, koji nakon 24 kola kadetskog prvenstva drži treće mjesto i Rudeša koji je na osmoj poziciji. U dva dosadašnja međusobna susreta, Rudeš je s 2:1 slavio u Osijeku, dok je u susretu igranom prije nekoliko tjedana Osijek na zapadu Zagreba slavio s 3:0.

Nakon njih će od 14 sati na teren pioniri Istre i Dinama. Iste dvije momčadi su prije nekoliko dana igrale u prvenstvu kada je Istra s 2:1 nanijela Modrima težak poraz koji bi ih mogao stajati titule.

Dinamo je trenutačno druga momčad prvenstva za pionire, dok Istra drži osmo mjesto. Na papiru Dinamo ulazi u susret kao ogroman favorit, ali Zeleno-žuti su pokazali prije nekoliko dana da itekako imaju mogućnosti za svladati Dinamo.

Bogati dan hrvatskog nogometa u Križevcima će zaključiti juniori. Od 17 sati će u finalu tog Kupa igrati Dinamo i Slaven Belupo. Dinamo trenutačno u prvenstvu vodi veliku borbu za naslov s Lokomotivom, dok je Slaven na šestom mjestu.

U dva međusobna susreta ove sezone, jednom je završilo 1:1, dok je Dinamo u Koprivnici slavio 3:1. S obzirom na to da će za Dinamo igrati dosta igrača sa seniorskim iskustvom, definitivno u susret ulaze kao favoriti.

Sve utakmice finala Kupa možete gledati samo putem MAXTV-a na MAXSportu. Sve golove i najzanimljivije situacije s tih utakmica ponovno pogledajte samo na tportalu.