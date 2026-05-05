TRI FINALA

Pioniri, kadeti i juniori igraju finala Kupa: Budućnost hrvatskog nogometa gledajte na MAXSportu

N.M.

05.05.2026 u 07:41

Dinamo Mislav Ćutuk
Dinamo Mislav Ćutuk Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Danas je u Križevcima na rasporedu završnica Hrvatskog nogometnog kupa u mlađim kategorijama.

Trilogiju finala u kojem će se trofej Kupa dodijeliti u pionirima, kadetima i juniorima, otvorit će kadeti. Od 11 sati će snage u finalu te kategorije odmjeriti Osijek i Rudeš.

vezane vijesti

Riječ je o srazu između Osijeka, koji nakon 24 kola kadetskog prvenstva drži treće mjesto i Rudeša koji je na osmoj poziciji. U dva dosadašnja međusobna susreta, Rudeš je s 2:1 slavio u Osijeku, dok je u susretu igranom prije nekoliko tjedana Osijek na zapadu Zagreba slavio s 3:0.

Nakon njih će od 14 sati na teren pioniri Istre i Dinama. Iste dvije momčadi su prije nekoliko dana igrale u prvenstvu kada je Istra s 2:1 nanijela Modrima težak poraz koji bi ih mogao stajati titule.

Dinamo je trenutačno druga momčad prvenstva za pionire, dok Istra drži osmo mjesto. Na papiru Dinamo ulazi u susret kao ogroman favorit, ali Zeleno-žuti su pokazali prije nekoliko dana da itekako imaju mogućnosti za svladati Dinamo.

Bogati dan hrvatskog nogometa u Križevcima će zaključiti juniori. Od 17 sati će u finalu tog Kupa igrati Dinamo i Slaven Belupo. Dinamo trenutačno u prvenstvu vodi veliku borbu za naslov s Lokomotivom, dok je Slaven na šestom mjestu.

U dva međusobna susreta ove sezone, jednom je završilo 1:1, dok je Dinamo u Koprivnici slavio 3:1. S obzirom na to da će za Dinamo igrati dosta igrača sa seniorskim iskustvom, definitivno u susret ulaze kao favoriti.

Sve utakmice finala Kupa možete gledati samo putem MAXTV-a na MAXSportu. Sve golove i najzanimljivije situacije s tih utakmica ponovno pogledajte samo na tportalu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SOLIDAN IZNOS

SOLIDAN IZNOS

Dani Olmo donosi novu zaradu za Dinamo: Evo o čemu se radi
ČEKAJU SE LIJEČNICI

ČEKAJU SE LIJEČNICI

Problemi za Hajduk pred Dinamo: Sjajni napadač upitan za derbi
kakav potez

kakav potez

Bijesni navijači Cityja su odlazili sa stadiona, a onda je loptu uzeo Mateo Kovačić: Pogledajte nestvaran potez

najpopularnije

Još vijesti