Bizarna situacija u Premier ligi: Namjerno će gubiti da igraju Ligu prvaka!?

Klubovi Premier lige svojim nastupima u Europi osigurali su ligi još jedno mjesto u Ligi prvaka pa će tako prvih pet momčadi ići u eltino natjecanje sljedeće sezone.

Uz to šestoplasirani ide u Europsku ligu kao i osvajač FA Kupa, a u Konferencijsku ligu ide osvajač Carling kupa. City je ove sezone osvojio Carling cup pa se pozicija za Konferencijsku ligu prebacila na, u ovom slučaju, sedmo mjesto Premier lige.

Aston Villa sve može zakomplicirati

Crystal Palace je u finalu Konferencijske lige pa se osvajanjem može plasirati u Europsku ligu, ali najveću pomutnju izaziva status Aston Ville u prvenstvu i u Europskoj ligi. Naime, ako Aston Villa osvoji Europsku ligu, plasirat će se u Ligu prvaka i tako potencijalno otvoriti vrata tog natjecanja i šestoplasiranom, ali samo u jednom scenariju.

Da bi šesta momčad Premier lige ušla u Ligu prvaka, što se nikad nije dogodilo, moraju se poklopiti dvije lako moguće stvari. Prva je da Aston Villa u finalu Europske lige pobijedi Freiburg, a druga je da Aston Villa završi točno peta u prvenstvu.