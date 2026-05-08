Bizarna situacija u Premier ligi: Namjerno će gubiti da igraju Ligu prvaka!?

S. M.

08.05.2026 u 09:56

Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Premier liga će sljedeće sezone imati rekordan broj klubova u Europi.

Klubovi Premier lige svojim nastupima u Europi osigurali su ligi još jedno mjesto u Ligi prvaka pa će tako prvih pet momčadi ići u eltino natjecanje sljedeće sezone.

Uz to šestoplasirani ide u Europsku ligu kao i osvajač FA Kupa, a u Konferencijsku ligu ide osvajač Carling kupa. City je ove sezone osvojio Carling cup pa se pozicija za Konferencijsku ligu prebacila na, u ovom slučaju, sedmo mjesto Premier lige.

Aston Villa sve može zakomplicirati

Crystal Palace je u finalu Konferencijske lige pa se osvajanjem može plasirati u Europsku ligu, ali najveću pomutnju izaziva status Aston Ville u prvenstvu i u Europskoj ligi. Naime, ako Aston Villa osvoji Europsku ligu, plasirat će se u Ligu prvaka i tako potencijalno otvoriti vrata tog natjecanja i šestoplasiranom, ali samo u jednom scenariju.

Da bi šesta momčad Premier lige ušla u Ligu prvaka, što se nikad nije dogodilo, moraju se poklopiti dvije lako moguće stvari. Prva je da Aston Villa u finalu Europske lige pobijedi Freiburg, a druga je da Aston Villa završi točno peta u prvenstvu.

U tom slučaju bi Aston Villa peto mjesto Premier lige prepustila šestoplasiranoj momčadi jer je izborila Ligu prvaka kroz Europsku ligu. Pravila kažu da se crta za plasman u Ligu prvaka pomiče ako klub, koji je osvojio Europsku ligu, u prvenstvu završi na pozicijama koje također vode u Ligu prvaka. Budući da iz Engleske prvih pet ide u Ligu prvaka, Villa bi svoje mjesto prepustila šestoplasiranom, a trenutačno je to Bournemouth.

Nevjerojatan rasplet

No, ako Aston Villa završi na šestome mjestu, ono ne bi vodilo u Ligu prvaka. Aston Villa bi se u LP plasirala kao osvajač Europske lige i onda bi u Ligu prvaka išlo 'samo' prvih pet iz prvenstva jer Villa nije kroz plasman u Premier ligi također izborila Ligu prvaka.

Za šesto mjesto trenutačno se bore Bournemouth, Brentford i Brighton dok Chelsea još ima teoretske šanse. Brentford bi tako mogao biti u situaciju da ako, teoretski, uoči zadnjega kola osigura šesto mjesto, mora u zadnjem kolu pustiti Liverpoolu kako bi Liverpool osvojio četvrto, a Aston Villa peto mjesto.

Naravno, Aston Villa nakon toga morao osvojiti Europsku ligu i tako pogurnuti šestu momčad Premier lige u Ligu prvaka. Prema analizama superračunala, Aston Villa ima 70 posto šansi da osvoji Europsku ligu i 58 posto šansi da završi točno peta u prvenstvu...

Turci na televiziji objavili ekskluzivu: Evo zašto Livaković napušta Dinamo
